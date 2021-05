Gusttavo Lima Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 12:05

Gusttavo Lima escolheu o Dia do Trabalhador neste sábado (1) para promover a segunda edição da live 'O Embaixador no Agronegócio', na Fazenda Iberê em Primavera do Leste, Mato Grosso. O cantor cantou, dançou e até anunciou que a transmissão seguia as normas de segurança por causa da Covid-19. Mas, não foi bem assim. Sim, minha gente! A apresentação foi praticamente um show com comidas e bebidas distribuídas para as pessoas, que se divertiam no espaço próximo ao palco. O detalhe é que a grande maioria não usava máscaras e circulava livremente pelas mesas trocando abraços e apertos de mãos. Convidados da produção do sertanejo e convidados destes convidados fizeram questão de registrar a 'festa' nas redes sociais e aí dá para ver que houve a aglomeração e faltou respeito aos mortos pela pandemia do coronavírus. O assunto gerou muitos comentários no Twitter, já que o Brasil passou dos 406 mil mortes pela Covid-19, justamente neste sábado.

acabou o covid?? por que na live do Gustavo Lima tinha mais de 500 pessoas assistindo — Maria Ceci (@marryah_peretti) May 2, 2021

Gustavo Lima fez uma live com 500 pessoas no presencial, com mesas, churrasco. Ricos que pagaram uma fortuna. Em meio a PANDEMIA com milhares de mortos. Porém cadê? Ninguém comenta? Polícia não foi lá acabar? Complicado viu Brasil — Flopada kisó (@Clouyse1) May 2, 2021

gente, minha sogra é fã de Gustavo Lima, pelos céus... tô aqui fingindo que não tem 500 pessoas nessa Live

— sentimentalista sem remissão (@amandameisonsa) May 2, 2021

Gustavo Lima fazendo show pra 500 sem noção. É sobre isso. — Isa (@isalvesotto) May 1, 2021

live do Gustavo Lima c mais de 500 pessoas...tem q se fuder mto viu tnc — xôfia (@sofiajunqueir11) May 2, 2021