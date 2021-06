Ariadna e novo namorado - Reprodução

Ariadna e novo namoradoReprodução

Por IG - Gente

Publicado 15/06/2021 14:50

Rio - A ex-participante do "No Limite" Ariadna Arantes revelou que não está mais solteira. A maquiadora, que relembrou a época em que se prostituía, publicou uma foto na manhã desta terça-feira (15) com o namorado. A ex-BBB manteve o mistério de quem é o escolhido e nem mostrou o rosto dele por inteiro.

fotogaleria

Publicidade

Ariadna publicou uma foto em que está com o rosto colado no do namorado, mas não é só dá para ver metade de cada um deles. "Um fã. Uma foto, Um único beijo há quase 10 anos. Um reencontro casualmente e hoje estamos aqui nos permitindo", escreveu a ex-BBB na legenda.

A única dica que a maquiadora deu com a publicação foi que ela encontrou o amado no Rio de Janeiro. Ariadna retornou ao Brasil para participar do "No Limite", pois ela mora há algum tempo na Itália.