Rio - Ingrid Guimarães, uma das melhores amigas de Paulo Gustavo, participou do "Conversa com Bial", na noite desta terça-feira, na Globo. A atriz falou sobre a morte prematura do ator, que morreu aos 42 anos, vítima da covid-19, no dia 4 de maio.

"Simbolicamente, para o humor, é o fim de uma era. Era especificamente um cara muito genial nesse aspecto de rapidez, de falar de coisas muito delicadas de maneira engraçada", disse Ingrid Guimarães. A atriz revelou que pretende continuar produzindo filmes de sucesso para continuar o legado do ator.

"No meu caso, toda vez que falava de cinema falava de nós dois. [...] Eu fico pensando eu não posso abandonar o cinema, tenho que continuar fazendo filme popular. O que que ele gostaria que eu fizesse?", disse.