Publicado 15/06/2021 15:39

Rio - Longe de todas as polêmicas na vida pessoal e ataques injustificáveis, Vitão está concentrado na música. O cantor está no México para uma série de compromissos profissionais, mas antes de viajar conversou com o iG Gente sobre os planos que tem para carreira, o relacionamento com Luísa Sonza e também sobre uma ação social que fez recentemente.



Vitão lançou a música "Chamego" em maio deste ano, uma parceria com Rael, de quem é grande fã. O cantor conta que, após meses longe dos palcos e do público, o que mais sentia falta era justamente essa sensação de "chamego" e de contato com as pessoas. Por isso, ele decidiu se dedicar a ações sociais como uma apresentação que fez na organização Casa da Criança Santo Amaro, localizada na zona sul de São Paulo e que trabalha com cerca de 200 crianças em situação de vulnerabilidade social.

Em maio, Vitão foi até a sede da ONG para se apresentar para algumas das crianças atendidas, respeitando as medidas sanitárias. "A minha ideia sempre foi ter proximidade com essas crianças que estão lá e que precisam muito de atenção. Conversei muito com eles e todos têm muitos planos para o futuro. Praticamente todas às vezes esses sonhos não são realizados por falta de oportunidade. Indo lá, conversando com eles, cantando uma música, acaba instigando eles a correram atrás disso", diz o cantor.

A ideia do artista não é fazer apenas um show, mas estudar a possibilidade de fazer outras apresentações em casas de acolhimento e também outros projetos com a ONG. "Quero continuar a ação. Fomos apenas em uma ONG e eu quero continuar a ação e ver como isso vai se desenrolar. Já conversei muito com as pessoas que trabalham nos abrigos e a gente falou sobre continuar essa ação de outras formas, como dar aula de violão, de dança, dar palestras e falar sobre músicas com as crianças. É levar cultura para eles. O jovem brasileiro é muito carente de cultura e a cultura desde jovem é o que faz a diferença no desenvolvimento do cérebro e do ser humano", continua.

Em relação à carreira, o cantor está focado no seu novo álbum, mas diz que ainda não pode revelar muitos detalhes do que vem por aí e nem de novas parcerias. Entretanto, ele fala que as questões sociais que defende e também todas as experiências que viveu recentemente estarão cada vez mais presentes no trabalho.

"As questões que eu costumo falar, em que acredito e que estão rodeando a minha cabeça no momento são as coisas que saem nas minhas músicas e ficam impressas. Todas as questões que envolveram tudo que eu passei nos últimos tempos, tudo que eu pude aprender e tirar de informação da minha vida vai estar cada vez mais impresso na minha obra", comenta o artista.

Sobre a vida pessoal, Vitão preferiu não comentar as polêmicas e os ataques recentes envolvendo ele e Luísa Sonza. O cantor limitou-se a dizer que "um acaba ajudando o outro na vida profissional". "Eu e Luísa escrevemos juntos. Inclusive, ajudei em algumas músicas do novo álbum dela. Estamos sempre tendo ideias de projetos, sim", conta.