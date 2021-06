Raissa Barbosa - Reprodução

Raissa BarbosaReprodução

Por IG - Gente

Publicado 15/06/2021 16:55 | Atualizado 15/06/2021 16:58

Rio - Após parar no hospital na madrugada desta terça-feira (15) por causa de uma crise de ansiedade, a ex-A Fazenda Raíssa Barbosa usou seu perfil oficial no Twitter para desabafar com os fãs.

fotogaleria

A influenciadora, que sofre com o transtorno de borderline, contou aos seguidores que está com depressão. "Infelizmente o diagnóstico que eu não queria ouvir eu ouvi ontem. Estou com depressão. Me desculpem por não ter sido forte o suficiente.", escreveu Raissa.

Publicidade

A ex-A Fazenda recebeu apoio de Gil do Vigor, que revelou amar Raissa. "Meu amor, não temos obrigação de sermos fortes, então, se você precisa de ajuda, não tem vergonha em procurar. Tire um tempo para você pois existe muita gente na internet que SE sente feliz em nos humilhar e nos levar para o poço da tristeza mas vamos focar em quem nos ama. Ti amo!", comentou Gilberto.

Você viu?

Publicidade

"Na madrugada de hoje, dia 15 de junho, a modelo Raissa Barbosa foi acometida de uma crise de ansiedade muito forte e precisou ser atendida pela equipe de plantão do Hospital Nove de Julho, em São Paulo. Seu empresário e seus amigos, Mariano e Jakelyne Oliveira estiveram com ela durante todo o tempo. Raissa foi medicada e recebeu alta no mesmo dia e se encontra descansando para que possa se recuperar o quanto antes", informou a equipe em comunicado.

Raissa, que viveu um rápido relacionamento com Lucas Selfie após A Fazenda 12, deve se afastar das redes sociais por um tempo segundo a sua equipe.

Publicidade

Veja o desabafo de Raissa: