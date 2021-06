João Luiz - Reprodução/Globo

João Luiz usou o Twitter para fazer um desabafo na tarde desta terça-feira. O ex-BBB falou sobre os comentários racistas que vem recebendo depois que expôs que alguns filtros do Instagram não são feitos pensados em peles negras.

Em uma série de tweets, João mostrou que algumas pessoas mandaram comentários ainda mais racistas via DM para ele. "Eu fiz um post ontem sobre filtros do Insta que afinam os traços das pessoas pretas e vocês não têm noção do tanto de gente que veio me falar que é exagero, mimimi, além dos inúmeros comentários no meu direct. Às vezes eu acho que vocês só querem justificativa pra destilar racismo mesmo", escreveu.



"Dá uma passadinha no meu inbox pra você ver… Agora me responde… E falei alguma mentira? Pelo amor de Deus", escreveu ele.



