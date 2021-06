Tiago Leifert, apresentador do "Big Brother Brasil", da TV Globo - Globo/Paulo Belote

Publicado 15/06/2021 18:16

Rio - Elogiado por sua atuação como apresentador do "Domingão do Faustão" , Tiago Leifert não saiu das mentes dos internautas após um vídeo seu de 2015 ser resgatado nas redes sociais. O jornalista se manifestou no Instagram sobre o registro de quando dublou a canção "Love Me Like You Do", da cantora britânica Ellie Goulding.

"O vídeo da dublagem da Ellie Goulding ressurge na internet, dessa vez por culpa da Bruna Marquezine, estou vendo aqui. Finalmente minha arte está sendo reconhecida, tantos anos depois", brincou Leifert. A atriz compartilhou a publicação do jornalista Murilo Busolin, comentando: "Me sinto na obrigação de dar rt nesse vídeo toda vez que ele aparece na minha timeline".

Em seguida, Tiago explicou a origem do vídeo: "Era tipo julho de 2015, eu estava nas férias da Fátima junto com o Marcos Veras e a Ana Furtado. Tinha acabado de sair do esporte, de ir para o entretenimento. Um dos temas do programa era dublagem, tinha alguns dubladores, perguntaram se alguém não queria dublar na reunião do dia anterior, e eu falei que eu dublava Ellie Goulding, e aí aconteceu isso aí", contou.

"Só esperar acabar a pandemia para eu retomar minha agenda de shows", encerrou o apresentador. Enquanto isso, Tiago volta para suas férias e Fausto Silva assume seu lugar no "Domingão" , após receber alta do hospital em que estava internado por causa de uma infecção urinária.