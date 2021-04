Caio faz longo discurso motivacional e vira piada nas redes sociais Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 10:05 | Atualizado 06/04/2021 10:41

Rio - Se tem uma coisa que os participantes do "BBB 21" gostam é de falar. Não se salva um: Juliette, Camilla de Lucas, Gil e por aí vai... Dessa vez, o palestrante foi Caio. Depois do Jogo da Discórdia, o fazendeiro conversou com Gil e Arthur na sala e, de repente, fez um verdadeiro discurso motivacional. Os internautas, que não perdem a piada, chamaram Caio de "coach", de "pastor", "palestrante do TED Talks", entre outras coisas. Para quem não sabe, TED Talks são conferências cujo principal objetivo é disseminar uma boa ideia.

fotogaleria

Publicidade

"Cada um teve uma forma de aprender a sobreviver. [...] Você teve que gritar pra sobreviver, teve que reagir pro povo te respeitar. Você também, a primeira vez que você foi jogar bola, você dormiu numa praça. [...] Todo mundo tem sua história por trás de tudo, ninguém é perfeito e isento da história que a gente viveu", iniciou.

"Se não fosse pela sua voz, você teria feito o que, Gil? Teria aguentado até onde, Gil? Teria chegado onde se não fosse pela sua força de vontade, sua determinação, ter arrancado força que só Deus sabe de onde arrancou e você sabe de onde arrancou pra você ter vergonha disso? Jamais. Isso é batalha sua na sua vida. Foi o que você batalhou pra você chegar onde chegou, pra conquistar o que você conquistou", continuou.

Publicidade

"Você precisou botar a voz no mundo pra você conseguir. Você tinha grana? Você tinha todas as condições possíveis? Não, o que você teve: o amor da sua família e da sua mãe e a sua coragem. Você chegou onde você chegou se defendendo sozinho quando você tinha 14 anos e foi embora pro mundo, seu pai e sua mãe lá e você não querendo preocupar eles. E um moleque de 14 anos aguentando a bronca sozinho. Dormindo no meio de uma praça no meio de uma cidade que você nunca viu na sua vida", prosseguiu.

E ele não parou por aí. "Fora as outras situações da vida de vocês que eu não sei. Isso é o que faz a gente, é o que faz a gente chegar onde a gente chegou. Não tem que ter vergonha, não tem que ter receio, nem você e nem ninguém. Foi assim que vocês chegaram onde vocês chegaram. Tem muita gente com um sorriso na cara dando show de bonzinho no mundo, vê se quando alguém bate na porta se abre pra atender os outros", disse.

Publicidade

"Você me falou que não ganha uma fortuna, mas você tira do seu bolso pra por comida na boca dos outros. Tem gente que ganha 200 vezes mais que você e não faz isso. Tem gente que tem situações melhores que a sua e não chegaram onde você chegou. [...] Sozinho, tudo bem, concordo que você tem uma p*ta inteligência, mas se não fosse o seu esforço... Deus fala na Bíblia: 'Faça a sua parte, que eu farei a minha'. Ele fez a Dele, você fez a sua".

"Isso tudo significa sabe o quê? Que terça-feira... Nós dois, aquela porta. Na verdade, eu vou primeiro e você vai ter que aguentar a saudade", brincou Caio com Arthur.