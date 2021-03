Padre Marcelo Rossi reprodução

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 18:21

Rio - O padre Marcelo Rossi, de 53 anos, virou assunto entre os internautas nesta terça-feira devido sua nova forma física. Os usuários do Twitter ficaram chocados ao notar que o religioso está mais forte e definido. Vale lembrar que o sacerdote já relatou problemas com o excesso de peso e, após perder 40kg há alguns anos, quase teve anorexia.

fotogaleria

Publicidade

As fotos atuais do Padre foram publicadas por ele em seu Instagram e, rapidamente, viralizaram no Twitter. "Óstia ou whey? Vem aí novo livro do padre Marcelo Rossi Em busca do Shape Sagrado", brincou um usuário do Twitter.

Ostia ou whey?

Vem aí novo livro do padre Marcelo Rossi "Em busca do shape sagrado" pic.twitter.com/k2QVgjMMzx — Lia (@lia_alvesss) March 30, 2021

Publicidade

Outro internauta comentou: "Padre Marcelo Rossi já foi gordão, magrão e agora é bombadão".

Publicidade

"Gente, pelo amor de Deus, o padre Marcelo Rossi tava igual um maracujá murcho no sol e agora tá uma geladeira frost free", apontou um terceiro.

gente pelo amor de deus o padre marcelo rossi tava igual um maracujá murcho no sol e agr ta uma geladeira frost free pic.twitter.com/8dve0iTAh0 — a luz ta boa (@Opalimpsesto) March 30, 2021



Publicidade

Os comentários não pararam por aí: "E o Padre Marcelo que virou crossfiteiro do nada", avaliou um quarto.

e o padre marcelo rossi que virou crossfiteiro DO NADA pic.twitter.com/I0fIjLh9IX — berriel (@berriel) March 27, 2021 Teve até quem chamasse o religioso de Padre Marcelo 'Horse'. Teve até quem chamasse o religioso de Padre Marcelo 'Horse'.

Publicidade