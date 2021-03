Viviane Araújo reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 16:39

Rio - Viviane Araújo exibiu toda a sua beleza e boa forma ao publicar um clique de biquíni, nesta terça-feira, no Instagram. Na legenda, ela escreveu: "Acho que vou aproveitar esse solzinho".

fotogaleria

Publicidade

Os fãs da atriz teceram vários elogios a ela. "Linda e maravilhosa", "Arrasa demais!" e "Que corpo é esse?" foram alguns dos comentários.

Publicidade

No mês passado, a rainha de bateria do Salgueiro curtiu bastante seus dias de descanso acompanhada de seu namorado, o engenheiro Guilherme Militão. Os dois estiveram nas praias de Búzios, no Rio de Janeiro, e também por outros pontos da Bahia.