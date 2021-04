Sarah e Lady Kate Twitter

Publicado 21/04/2021 19:42

Eliminada do "Big Brother Brasil 21”, Sarah posou para uma sessão de fotos, nesta quarta-feira (21), e foi comparada poe internautas com a personagem Lady Kate, sucesso da atriz Katiuscia Canoro, eternizada pelo bordão “Tô pagaaaano”, do humorístico “Zorra Total”, da Globo.



O fato ocorreu no dia em que a ex-BBB contabilizou exatos 8 milhões de seguidores no Instagram pela terceira vez. É que durante a participação da loira no reality o número de seguidores oscilou bastante conforme o game foi acontecendo. No vídeo, ela comemora com o look exuberante ao som de “Toxic”, super hit de Britney Spears.



"Pela terceira vez? Eu já posso pedir música sim! Somos 8 milhões de corações. Gratidão a todos vocês, maravilhosos. Obrigada por permanecerem e por tanto amor e carinho. E a música escolhida é minha homenagem ao meu vigoroso Gil te encontro em breve meu campeão”, escreveu na legenda. Em seguida internautas fizeram montagens comparando o look de Sarah com a personagem.