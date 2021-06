Guarda municipal sofre ataque à tiros em Bento Ribeiro - Divulgação

Guarda municipal sofre ataque à tiros em Bento RibeiroDivulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 15:24

Rio - Um guarda municipal do Rio, que estava cedido à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), sofreu uma tentativa de homicídio na última terça-feira (15), na Praça Managuá, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. De acordo com informações iniciais, o guarda estava dentro do próprio carro, sozinho, quando foi atacado a tiros por dois homens em uma moto.



O guarda não foi atingido pelos disparos e está recebendo assistência da Seop e da Guarda Municipal.

Publicidade

A 30ª DP (Marechal Hermes), onde o caso foi registrado, investiga o caso. Agentes fazem diligências para identificar e prender os suspeitos do crime.