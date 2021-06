A cena aconteceu na Rua Leopoldo Bulhões, em Bonsucesso. - Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 13:03

Rio - Um homem foi flagrado roubando um poste de sinal de trânsito, na noite desta terça-feira, na Rua Leopoldo Bulhões, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. De acordo com a CET-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego), somente neste ano foram registrados 19 boletins de ocorrências de casos como esse, onde equipamentos de sinalização são furtados.

Nas imagens, o homem aparece carregando o poste de ferro nos ombros pela rua e não percebe que estava sendo filmado por um motorista que passava pela via no momento do roubo. Ainda de acordo com a CET-Rio, todos os dias o órgão recebe reclamações referentes a esse tipo de crime e os gastos para repor os equipamentos chegam a R$ 350 mil.