Marilza Marins, de 79 anos, foi encontrada morta no bairro do Rio de Areia, SaquaremaReprodução redes sociais

Publicado 16/06/2021 12:29 | Atualizado 16/06/2021 12:32

Rio - A Polícia Civil aguarda os resultados dos laudos do Instituto Médico Legal (IML) e da perícia da idosa que foi encontrada morta, no domingo (13), em Saquarema, na Região dos Lagos . Segundo a 124ª DP (Saquarema), delegacia responsável pelo caso, os resultados devem sair até sexta-feira (18). Marilza Marins, de 79 anos havia desaparecido na quarta-feira (9) depois de sair de casa para ir ao mercado em Bacaxá, distrito de Saquarema.

De acordo com o delegado titular da unidade, André Luiz Bueno, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens também estão sendo analisadas.

O corpo de Marilza Marins, de 79 anos, foi encontrado, na manhã de domingo (13), no bairro do Rio de Areia, em Saquarema, em uma propriedade privada, conhecida como sítio dos desbravadores. O atestado de óbito emitido pelo hospital aponta que a idosa morreu de asfixia por esganadura.

A família informou que o corpo da idosa estava próximo de um lago e foi encontrado sem a roupa de baixo, sem sapatos e com o sutiã aberto. O carrinho de feira que ela carregava no dia de seu desaparecimento estava no local com um pacote de papel higiênico e uma sacola com carne. Os documentos e o cartão da idosa não foram encontrados.



Os familiares espalharam cartazes, registraram boletim de ocorrência na 124ª DP, além de terem realizado buscas em hospitais, Instituto Médico Legal (IML), mas foi através da mobilização nas redes sociais que a família conseguiu a localização da idosa.



Após denúncias de moradores da região através das redes sociais, foi a filha Adriana quem encontrou o corpo da mãe. "A comoção nas redes sociais foi tão forte, que gerou uma grande repercussão e mobilização para encontrar minha mãe. infelizmente, desde o início, não tivemos o apoio dos órgãos competentes. Fizemos o boletim de ocorrência no dia 10 e todas as imagens e informações que conseguimos foram através de amigos e o apoio da população", contou Adriana.



De acordo com a Polícia Militar, o corpo da idosa não apresentava marcas de violências, mas a família de Dona Marilza busca respostas e questiona as autoridades pela falta de empenho nas buscas pela idosa.