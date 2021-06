Dois homens foram presos em flagrante desmanchando carros em Magé - Divulgação/PCERJ

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 13:27

Rio - Policiais da 65ª DP (Magé) prenderam, nesta terça-feira (15), dois homens que estavam cortando peças de um veículo roubado. Os suspeitos foram presos durante uma investigação de roubo de uma motocicleta, que ocorreu no último dia 9.

Segundo os agentes, as investigações indicaram que as peças da moto roubada estavam sendo anunciadas em uma página de vendas na internet. Com as informações, o setor de inteligência da 65ª DP identificou que os acessórios da motocicleta estavam na casa do anunciante, localizada na divisa dos municípios de Magé e Guapimirim, na Baixada Fluminense.

Os policiais foram ao local e prenderam os dois homens desmontando um carro, que foi roubado no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Em depoimento, eles alegaram que desmanchavam o automóvel a pedido de terceiros. As peças da motocicleta não estavam no local.

A dupla foi presa em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para esclarecimento do roubo da moto e da coautoria da receptação.