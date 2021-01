Desmanche foi encontrado por PMs do batalhão de Belford Roxo Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 08:50

Rio - PMs do 39º BPM (Belford Roxo) encontraram, na tarde deste sábado, um desmanche de carros de uma quadrilha especializada em roubo de automóveis que atua em toda a Baixada Fluminense. O flagrante foi feito na Rua Carvalho Mota, no bairro Piam.

De acordo com a Polícia Militar, o local foi descoberto após um monitoramento do setor de inteligência do 39º BPM sobre a quadrilha. Além de roubar os veículos, o bando também faz a receptação dos carros roubados.

No desmanche, os agentes encontraram várias peças de carros já desmontados. Elas foram levadas para a 54ª DP (Belford Roxo), onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso.