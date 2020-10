Várias peças de carros foram encontradas Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado há 0 segundos

Rio - PMs do 24°BPM (Queimados) encontraram, neste domingo, um desmanche de veículos da milícia de Itaguaí, na Região Metropolitana do estado. O local fica na Favela da Reta, onde foram encontrados sete carros, várias peças e até uma jiboia.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes encontraram o desmanche após serem informados de que um Fiat Grand Siena havia sido furtado hoje na região. Ao avistarem os PMs, as pessoas que estavam no local fugiram.

Publicidade

O desmanche encontrado seria usado por grupos paramilitares para a clonagem de veículos, além da retirada de peças para revenda.

fotogaleria

Publicidade

BONDE DO ECKO

Wellington da Silva Braga, conhecido como o Ecko, Polícia Civil contra as milícias do estado Carlos Eduardo Benevides Gomes, o Cabo Benê, 39. A milícia de Itaguaí é considerada uma "filial" da comandada por, conhecido como o um dos criminosos mais procurados do estado . No último dia 15, a força-tarefa criada pelacontra as milícias do estado levou à morte 12 integrantes do grupo paramilitar , dentre eles o chefe do bando, o ex-soldado da PM, o, 39.

Publicidade

Na ocasião, os milicianos estavam em um comboio formado por quatro carros e foram interceptados em uma via de acesso à Rodovia Rio-Santos (BR-101). Os quatro veículos eram roubados.