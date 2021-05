Entre os pertences do adolescente, encontrados no quarto dele, havia desenhos de Hitler RC24h

Por Renata Cristiane

Publicado 06/05/2021 20:54 | Atualizado 06/05/2021 20:55

Um jovem de 15 anos foi detido pela Polícia Civil de Cabo Frio, na região dos Lagos, na manhã desta quinta-feira (6). Ele planejava um ataque contra alunos de uma escola particular de ensino, que fica no bairro Jardim Excelsior.

A informação foi confirmada pela direção escolar que, de acordo com o comunicado, solicitou reforço policial para a área.

“Estamos atentos ao lamentável episódio relatado pela imprensa, apesar de não comunicados oficialmente, apenas breves contatos presenciais, estaremos amanhã com a presença de segurança particular durante os nossos dois turnos de aula. Já oficiamos ao 25º batalhão da Polícia Militar pedindo reforço em rondas no entorno da escola com o intuito de buscar também tranquilidade para os nossos queridos alunos e funcionários”.

O plano do jovem, semelhante à tragédia ocorrida no município de Saudades, oeste de Santa Catarina, nesta terça-feira (4), foi descoberto após uma publicação suspeita nas redes sociais. A Polícia Civil foi acionada e o adolescente passou a ser monitorado pelo serviço de inteligência.

Ele foi detido na residência onde morava, no bairro Palmeiras, “onde foram localizados materiais que induzem violência, planejamento da ação e desenhos de próprio punho”, segundo o delegado titular da 126 DP, Carlos Eduardo Almeida. Entre os itens, tinham materiais para confecção de bombas artesanais e vestes próprias.

De acordo com a Civil, os cadernos encontrados “evidenciaram o complexo contexto psicossocial do adolescente”. Alguns desenhos, como a imagem de Hitler e o símbolo da suástica, mostravam que o jovem possui uma admiração pelo nazismo. Ele desenhava também a vestimenta característica do Ku Klux Klan, uma organização terrorista que surgiu nos Estados Unidos, para promover os ideais do supremacismo branco.

Quarto do adolescente onde a polícia encontrou desenhos enaltecendo a violência e o nazismo Sabrina Sá (RC24h) Ainda segundo a polícia, através da análise dos cadernos, ficou claro os atos preparatórios e a forma de execução do ataque aos alunos. Ao ser questionado, o garoto disse não saber explicar as intenções do ataque e que usaria uma faca. “Em publicações nas redes sociais, ele inclusive estabeleceu datas”, afirmou o delegado.A conta da rede social utilizada pelo rapaz foi excluída.

As aulas na escola continuam normalmente, conforme calendário escolar. “Pedimos a Deus que esse momento transcorra e que possamos vivenciar novos dias e com a paz reinando em nossos corações, em nossos lares e em nossa escola. Por fim, pedimos à confiança que nos foi depositada ao longo dos 50 anos de Educação em nossa cidade de Cabo Frio, para que possamos continuar trilhando momentos de felicidade e muita aprendizagem”, concluiu o comunicado feito pela unidade.

Your browser does not support the video tag. O adolescente foi apresentado ao Ministério Público e foi submetido a avaliação psicológica por um grupo de profissionais ligados a administração municipal. As investigações se desenvolveram no sentido de identificar a colaboração de outros adolescentes, além da utilização da “Deep Web” para elaboração e obtenção dos meios para o ato terrorista. Ele permanecerá internado e vai responder por ato infracional análogo ao crime de terrorismo.