Jorge Dutra Ramos estava foragido da Justiça do Rio desde 2014 - Divulgação/PCERJ

Jorge Dutra Ramos estava foragido da Justiça do Rio desde 2014Divulgação/PCERJ

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 15:10

Rio - Policiais da 41ª DP (Tanque) prenderam, nesta quarta-feira (16), um homem no bairro de Rocha Miranda, Zona Norte do Rio, cumprindo mandado de prisão de sentença condenatória expedido pela 43º Vara Criminal da Comarca da capital. Jorge Dutra Ramos estava foragido da Justiça do Rio desde 2014 por roubo de carga de cigarros em Campo Grande, na Zona Oeste, no ano de 2008.

Após a chegada da informação na área de inteligência da Unidades de Polícia Administrativa Judiciária (UPAJ) de que Jorge seria foragido da Justiça do estado, agentes realizaram buscas para a identificação dos locais onde o bandido poderia ser encontrado. Jorge foi preso por volta das 6h em sua residência.

Publicidade

Questionado pelos agentes sobre o motivo do decreto de prisão, Jorge confirmou que roubou a carga de cigarros da empresa Souza Cruz, no bairro de Campo Grande, junto a outro homem conhecido como Zinho, em 2008. O foragido confessou que portava um revólver calibre 38 na ação.

Após o crime, o criminoso foi preso e permaneceu sob custódia no sistema penal por seis meses, quando conseguiu liberdade provisória. Na época, Jorge fugiu e não compareceu mais a qualquer ato no processo, tornando-se foragido.

Publicidade

O preso foi conduzido à sede da 41ª DP para os procedimentos de costume e encaminhado ao sistema prisional.