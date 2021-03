Polícia prende revendedor de cigarros contrabandeados e apontam ligação com o tráfico de drogas Divulgação

Publicado 17/03/2021 06:30 | Atualizado 17/03/2021 13:23

Rio - Agentes da 71ª (Itaboraí) prenderam na noite desta terça-feira (16) um homem responsável pela comercialização de cigarros contrabandeados vindos Paraguai. De acordo com a delegada Norma Lacerda, titular da distrital, ele trabalhava para um homem ligado ao traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, chefe do tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

O homem foi preso em Itaboraí, após investigações. Segundo a polícia, ele é o principal revendedor de cigarros vindos de fora do país, na região.

Em depoimento, ele confessou que revendia cigarros que vinham do Complexo do Salgueiro e Jardim Catarina. Segundo as investigações, os cigarros ficam armazenados dentro dessas duas comunidades e de lá, são distribuídos nos pontos de venda por dois homens de confiança do traficante Rabicó, conhecidos como Ruan e Paulão.