Após resgate de motorista, carga de carnes é recuperada em São Gonçalo - Divulgação

Após resgate de motorista, carga de carnes é recuperada em São GonçaloDivulgação

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 07:44 | Atualizado 27/06/2021 12:12

Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) resgataram, neste sábado (26), um motorista de um caminhão frigorífico que foi sequestrado e levado para uma comunidade em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo informações preliminares, o motorista entregava carnes na cidade e foi rendido por homens armados. Parte da carga foi encontrada em um carro abandonado no bairro Itaúna, em um dos acessos ao Complexo do Salgueiro. O condutor, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por receptação de produto roubado.

Publicidade

Após parte da carga ser encontrada, a PM foi informada que traficantes teriam obrigado o motorista a entrar com o caminhão na comunidade do Zumbi, no bairro Engenho Pequeno. No local, houve confronto e os criminosos fugiram, deixando a carga e o motorista. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).