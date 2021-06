Mulher é liberada após ser feita refém pelo próprio filho em Caxias - Divulgação/PM

Mulher é liberada após ser feita refém pelo próprio filho em CaxiasDivulgação/PM

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 13:11 | Atualizado 16/06/2021 13:56

Duque de Caxias - Uma mulher identificada como Helena Costa, de 75 anos, foi mantida refém pelo próprio filho, que tem transtornos psiquiátricos, em uma casa na Rua Itaocara, no bairro da Vila Itamarati, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira, 16. Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo um homem, identificado como Robson da Costa, que estaria tomando uma mulher como refém, armado com faca.

Filho mantém a própria mãe em cárcere privado em Duque de Caxias Reprodução

Publicidade

Após cerca de duas horas de negociação, os policiais militares conseguiram liberar a mulher. Os agentes usaram fogos de artifício para distrair Robson, de aproximadamente 40 anos.



A polícia conseguiu então entrar na casa e resgatar a vítima, segundo a PM, sem ferimentos. A Polícia Militar informou ainda que o homem também não se feriu na ação e acabou se rendendo, sendo preso, em seguida.

Filho mantém mãe como refém em Duque de Caxias Reprodução

Publicidade

Negociadores do Batalhão de Operações Especiais foram acionados e estão do lado de fora do imóvel conversando com o homem e o perímetro da casa está isolado pela polícia. Funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias também estão no local.



Segundo a polícia, Robson já tem três passagens por violência doméstica.