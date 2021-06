Alexandre, Lucas Matheus e Fernando Henrique desapareceram perto no Complexo do Castelar - Arquivo Pessoal

Alexandre, Lucas Matheus e Fernando Henrique desapareceram perto no Complexo do CastelarArquivo Pessoal

Por Karen Rodrigues*

Publicado 27/06/2021 14:49 | Atualizado 27/06/2021 15:13

Quando o desaparecimento dos meninos completou 100 dias , a mãe do Alexandre, Rana Jéssica, disse aoque estão sendo dias difíceis para os familiares, que não encontram nenhuma solução do caso. "Está sendo difícil sem nenhuma resposta, nenhuma solução. Eu sinto falta dele no jantar, sinto muita falta dele aqui brincando".

A avó do Alexandre e do Lucas, Silvia Regina da Silva, de 58 anos, contou ao DIA que até hoje as famílias não tem notícias dos meninos. "A gente, no momento, não sabe de nada, só estamos esperando. Ninguém fala mais nada. Está uma tristeza. Minhas filhas (as mães dos meninos) ficam chorando. Realmente está muito difícil mesmo. Hoje está completando seis meses e a gente não tem notícia mesmo. Elas estão péssimas, elas estão em pé porque Deus está deixando em pé, não só elas, como eu também".

Para a avó dos meninos, eles estão com alguém conhecido. "Para mim, eles realmente estão com gente conhecida. Na rua eles não estão andando, porque se não a gente tinha visto eles".

Investigações

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) continua as investigações e buscas para localizar os meninos desaparecidos . Os agentes realizaram diversas diligências desde o registro feito na delegacia e operações para encontrar os garotos.

"Familiares foram ouvidos, imagens de câmeras de segurança foram analisadas e outras ações foram empreendidas para esclarecer o caso. Nas últimas semanas, a equipe da DHBF também ouviu depoimentos de testemunhas e realizou diligências na região", informou a instituição, em nota.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes