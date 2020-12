Alexandre o primo, Lucas (de camisa azul) Arquivo Pessoal

Publicado 30/12/2020 09:45 | Atualizado 30/12/2020 10:38

Lucas Matheus da Silva, de 8 anos, Alexandre da Silva, 10, e Fernando Henrique Ribeiro Soares, 11. Jardim Dimas Filho, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Rio - As últimas 72 horas não têm sido nada fáceis para as mães de, de 8 anos,, 10, e, 11. Os três estão desaparecidos desde o fim da manhã de domingo , quando saíram de casa, no bairro, em, na

De lá para cá, a família procurou a polícia e tem corrido atrás de informações que recebe a todo o momento sobre o paradeiro dos meninos. Infelizmente muitas delas são falsas

"Eu não estou conseguindo dormir direito, pensando nas crianças, em como eles podem estar, se estão bem ou se aconteceu alguma coisa com elas", lamenta a babá Rana Silva, 30, mãe de Alexandre, que é primo de Lucas.

As famílias contam que Alexandre, Lucas e Fernando estavam brincando em um campo de futebol perto da casa deles e depois foram tomar café na casa do primeiro. Amigos próximos afirmam que depois do lanche, os três avisaram que estavam indo para a Feira de Areia Branca, que fica a cerca de 2 km do local.

"Estou achando que alguém está com eles, em alguma casa", cogita Rana.

A investigação sobre o desaparecimento dos meninos está sendo feita pelo setor de desaparecidos da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DBHF). A Fundação para a Infância e Adolescente (FIA) também entrou no circuito, divulgando cartazes com fotos para ajudar na localização dos três.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com os telefones da FIA: (21) 2286-8337 ou (21) 98596-5296; ou ainda pelo Disque Denúncia: (21) 2253-1177.