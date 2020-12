Mãe recebeu foto de três meninos num ônibus, que podem ser Alexandre, Lucas Matheus e Fernando Henrique Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 29/12/2020 16:50 | Atualizado 29/12/2020 17:28

Rio - Os três meninos desaparecidos em Belford Roxo, no último domingo, podem estar em outro município da Baixada Fluminense: Duque de Caxias. Rana Jéssica, mãe de Alexandre da Silva, de 10 anos, contou que recebeu novas informações sobre o possível paradeiro de seu filho, do sobrinho Lucas Matheus da Silva, 8, e do amigo deles Fernando Henrique Ribeiro Soares, 11, na manhã desta terça-feira.



Policiais do Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsáveis pelo caso, seguem realizando diligências para tentar encontrar as crianças.



De acordo com Rana Jéssica, pessoas contaram ter visto os três juntos, em Caxias, e que eles estariam vendendo balas. Horas depois, ela recebeu uma foto de três meninos num ônibus.



"Achei bem parecidos, mas não tem como afirmar ainda que eram eles. Disseram que estariam num ônibus da linha 867 ou 367 e que poderiam estar indo à praia com uma pessoa adulta para vender balas", contou a babá.



Em pesquisa realizada no aplicativo "Moovit", a linha de ônibus 867 faz o trajeto Campo Grande x Barra de Guaratiba. Já a 367 segue de Realengo com destino à Praça XV, segundo o site "ônibus no Rio".



O delegado Uriel Alcântara, titular da DHBF, afirmou que as diligências estão em andamento e que ainda não há novidades sobre o paradeiros dos meninos.



Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiros deles pode entrar em contato com os seguintes telefones da Fundação para a Infância e Adolescente (FIA): (21) 2286-8337 ou (21) 98596-5296. A família dos desaparecidos também disponibilizou telefones para contato: (21) 97675-8424 / 98167-5857 / 97467-3043.