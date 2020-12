Da esquerda para a direita: Alexandre, Lucas e Fernando Arquivo Pessoal

Publicado 29/12/2020 08:55 | Atualizado 29/12/2020 14:08

Alexandre da Silva, de 10 anos, diz que está com o "coração apertado" desde o desaparecimento do filho, no fim da manhã de domingo. Alexandre, o primo Lucas Matheus da Silva, 8, e Fernando Henrique Ribeiro Soares, 11, Jardim Dimas Filho, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Rio - A mãe de, de 10 anos, diz que está com o "coração apertado" desde o desaparecimento do filho, no fim da manhã de domingo. Alexandre, o primo, 8, e, 11, não dão notícias para as famílias há dois dias . Os três são moradores do bairro, em, na

"Estou com o coração apertado, porque eles não aparecem e não sei como eles estão e onde estão", lamenta a babá Rana Jéssica, 30.

Rana conta que o filho Alexandre, o primo Lucas e o amigo Fernando Henrique estavam brincando em um campo de futebol, estiveram na casa dela para tomar café e depois não foram mais vistos.

"Eu estava dormindo, mas minha mãe viu que eles foram lá em casa tomar café e saíram de lá com o pão ainda na boca. Os colegas falaram que eles estavam indo para a Feira de Areia Branca", narra.

A feira fica a cerca de 2 km da residência dos meninos. A babá diz que eles não costumam ir ao local sozinho. Nas vezes em que estiveram por lá, foram com o irmão dela, que é vendedor.



"Eles ainda chamaram outros amigos, que não quiserem ir e foram sozinhos. Mas não sei o que eles foram fazer lá", afirma.

As famílias do três meninos registraram o desaparecimento deles na 54ª DP (Belford Roxo). Até então, a Fundação para a Infância e Adolescente (FIA) divulgou um cartaz com as fotos deles para ajudar a locacalizá-los. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiros deles pode entrar em contato com os seguintes telefones da FIA: (21) 2286-8337 ou (21) 98596-5296.

"Eles podem ter se perdido ou entrado no carro de alguém, porque eles sempre vão para casa caçar almoço e nesse dia não foram", conta Rana.

Apesar de ter sido registrado na 54ª DP, o caso dos meninos foi encaminhado para o setor de desaparecidos da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os pais deles foram ouvidos por lá ontem.

"Todo registro de desaparecimento na Baixada é remetido para a DHBF. Existe o setor de descoberta de paradeiros, específico para investigação de desaparecimento", o delegado Uriel Alcântara, titular da DHBF, disse ao DIA.