Seop, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia Militar, realizam fiscalização das medidas de restriçãoDivulgação/Seop

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 15:07

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) da Prefeitura do Rio, entre a noite de sexta (25) e a madrugada deste domingo (27), registrou 49 infrações às medidas sanitárias decretadas contra a covid-19, incluindo multas aplicadas a pessoas flagradas sem máscara de proteção facial e a bares e estabelecimentos por descumprimento das regras contidas em decreto municipal.



Segundo a Seop, as fiscalizações do cumprimento das medidas de proteção à vida estão sendo realizadas por equipes destacadas da Guarda Municipal, com foco nos atendimentos registrados na Central 1746 e nos locais com incidência de aglomeração.

Os comboios de fiscalização reúnem agentes da Seop, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia Militar, que realizam rondas em pontos com foco na verificação do cumprimento das medidas contidas no decreto.