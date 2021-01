Coronavírus Reprodução

Publicado 17/01/2021 18:03 | Atualizado 17/01/2021 18:34

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, até este domingo (17), 28.752 óbitos em decorrência da covid-19. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), nas últimas 24h, foram contabilizados 947 novos casos de coronavírus e 36 mortes confirmadas. A pasta também informou, por meio do boletim diário, que 1.060 pessoas se recuperaram da doença.

Ainda segundo a SES, a atual taxa de ocupação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 68,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria está em 59,9%.

Vacinação começa na próxima quarta-feira em todos os estados do Brasil

No início da tarde, durante reunião transmitida ao vivo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou por unanimidade o uso emergencial das vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca . Em seguida, o Ministério da Saúde convocou uma coletiva de imprensa em que foi comemorada a aprovação dos imunizantes.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que a distribuição das doses das vacinas para os estados começa às 7h desta segunda-feira (18) e que a vacinação será iniciada em todos os estados do Brasil na quarta-feira (20) , seguindo os grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Imunização.

Pazuello explicou que, neste primeiro momento, a população não precisará ir em massa até os postos de saúde, já que a prioridade são idosos focados, como os que vivem em casas de longa permanência (asilos) e profissionais de saúde da linha de frente no combate ao vírus.

"Os grupos prioritários são mais controlados, a vacina vai até eles, idosos em casas de repouso, profissionais de saúde que estão na linha de frente. A forma de comunicação é outra. Com os indígenas aldeados, a vacina vai até a aldeia. Esses grupos iniciais são mais simples", afirmou.