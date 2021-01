Movimentação na orla de Copacabana Luciano Belford/Agencia O Dia

17/01/2021

Rio - As áreas de lazer da orla do Rio registraram movimentação intensa neste domingo (17), primeiro dia de reabertura desses espaços. Com o decreto, as pistas de rolamento junto à faixa de areia das avenidas Delfim Moreira, Vieira Souto e Atlântica e ambos os sentidos do Aterro do Flamengo ficarão fechados para o trânsito.

A Prefeitura do Rio também voltou a permitir o estacionamento nas praias no fim de semana.



A reabertura acontece em um momento de aumento no número de casos de covid-19 no município, com 28 regiões com alto risco de contaminação.

Medidas de Eduardo Paes

No início do mês de dezembro do ano passado, ainda sob o comando de Marcelo Crivella (Republicanos), a Prefeitura do Rio havia proibido o estacionamento na orla carioca aos finais de semana e feriados, como forma de frear o avanço da covid-19 no município. Entretanto, na nova gestão do prefeito eleito Eduardo Paes (DEM), algumas mudanças em relação ao afrouxamento das medidas foram implementadas, com base nas observações feitas pelas autoridades.

No dia 4 de janeiro, Paes determinou que as áreas de lazer na orla da cidade voltariam a funcionar. A decisão atendia a uma solicitação das secretarias municipais de Saúde e de Transporte. No entanto, o atual prefeito resolveu retornar ao esquema de fechamento, aos domingos, para veículos em vias públicas da cidade — como nos bairros do Aterro do Flamengo, Copacabana, Ipanema e Leblon, na Zona Sul do Rio.

Porém, três dias depois, no dia 7, a Prefeitura carioca optou por revogar a decisão original e não reabrir as áreas de lazer e não permitir o estacionamento na orla aos domingos e feriados. Segundo informações, o adiamento ocorreu por conta da impossibilidade de se fazer a tempo uma ampla campanha de conscientização para a utilização segura dos espaços públicos, que, na época, estava sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).