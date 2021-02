Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 06:00

ÁRIES



Busque cuidar da sua saúde e praticar alguns exercícios. A Lua estimula o surgimento de um compromisso.



TOURO



Publicidade

O dia é perfeito para se divertir. Curta os filhos, se tiver. Dedique um tempo especial aos amigos e a família. No relacionamento, invista na sedução.



GÊMEOS



O convívio com a família vai estar em alta. Fortaleça os laços com que mais ama. Pode ter novidades na paquera e se surpreender com alguém.



CÂNCER



Publicidade

Você vai sentir uma vontade enorme de contatar as pessoas queridas. Faça uma chamada de vídeo. Na vida a dois, a atração será mais intensa.



LEÃO



Demonstre bastante carinho e amor hoje. Equilibre o seu orçamento e evite gastos. Alguém influente ou do trabalho pode te atrair.



VIRGEM



Publicidade

Relaxe bastante hoje. Faça atividades que te divirtam. Organize a sua casa. Use o seu charme na paquera para começar um romance.



LIBRA



Foque na saúde e reponha as energias. Aproveite o tempo em casa, junto da família. No amor, invista na cumplicidade e renda-se à paixão.



ESCORPIÃO



Publicidade

Faça uma chamada virtual longa com os seus amigos. A saudade vai dar as caras. Há grande chance de se apaixonar por um amigo hoje.



SAGITÁRIO



Aposte numa mudança de visual. A Lua aumenta a sua vaidade. É um bom dia para planejar o futuro. Na vida a dois, esforcem-se para os seus objetivos.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Saia um pouco da rotina. Aposte em novos hobbies. Invista em estudos. No romance, paixão e desejos vão dominar o casal, é só aproveitar.



AQUÁRIO



O dia será excelente para encarar questões que te incomodam.. Inicie uma mudança ou faça melhorias no seu lar. Apimente a intimidade com seu amor.



PEIXES



Publicidade

Desfrute do contato com a família. Amigos podem ser contatados por chamadas de vídeo. As paqueras vão estar numa fase animada.