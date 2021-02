Planeta Terra NASA

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 06:00

ÁRIES



Tome cuidado com o seu dinheiro. Pode acabar se enrolando em dívidas. Cobranças e ciúme podem azedar a vida a dois. Busque escutar mais.



TOURO



Publicidade

O dia será ser tenso. Desentendimentos podem aparecer na vida pessoal e profissional. Aposte num programa bem romântico com o casal hoje.



GÊMEOS



Tenha cautela com fofocas. Mal-entendidos podem aparecer. Trabalho em home office recebe bons estímulos. Na vida a dois, planeje o futuro.



CÂNCER



Publicidade

Busque o apoio dos amigos para concretizar seus planos. Alguns conflitos financeiros podem pintar. A Lua vai facilitar as conversas na paquera.



LEÃO



Aproveite a sua disposição para alcançar objetivos. Mas cuidado, nem tudo poderá ser feito do seu jeito. Na conquista, o seu charme vai ter sucesso.

Publicidade

VIRGEM



Será difícil acordar hoje. Concentrar-se também vai ser um desafio. Lugares mais calmos vão melhorar seu foco. Romance, aproveite a harmonia.



LIBRA



Publicidade

A Lua alerta que aborrecimentos podem surgir durante odia. A saúde merece atenção. Na vida a dois, seu jeito prestativo vai encantar o par.



ESCORPIÃO



Mostre iniciativa no trabalho. Cuidado com a rispidez. O trabalho em equipe deve fluir à tarde. Um clima de paquera pode pintar com alguém da turma.



SAGITÁRIO



Publicidade

Algum problema pode marcar seu dia. Cuidado para não se desentender com sogros. No relacionamento, um programa caseiro pode ser bem romântico.



CAPRICÓRNIO



A Lua te estimula a fazer mudanças e reformas. Cautela com os gastos. Hoje você estará em clima mais extrovertido, o que deve animar as paqueras.



AQUÁRIO



Publicidade

Busque agilizar as tarefas para aproveitar a sexta-feira. Controle seus ímpetos e evite atritos. Tome a iniciativa e surpreenda no romance.



PEIXES



Tenha cautela com o que você diz. Busque não se envolver com mal-entendidos. Seus encantos serão acentuados e você vai se dar bem na conquista.