Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 06:00

ÁRIES



A Lua te aconselha a evitar compras desnecessárias. Você pode se dar bem em jogos e sorteios. Na vida a dois, muita cumplicidade com o seu bem.



TOURO



O dia pode começar um pouco tenso. Acalme os ânimos e restabeleça a harmonia. O campo pode despertar novos sentimentos por alguém próximo.



GÊMEOS



Os astros anunciam uma fase de ótimas oportunidades para você. Mire em suas metas mais ambiciosas. Sucesso garantido nas paqueras e no romance.



CÂNCER



A Lua incentiva você a dar mais atenção às suas finanças. Cuidado com excessos Não misture dinheiro com amizade. No amor, controle o ciúme.



LEÃO



Você não medirá esforços para alcançar seus objetivos. O seu dia vai te fazer brilhar. Aproveite bastante. A sua sensualidade deve animar a paquera.



VIRGEM



Realize as suas tarefas em um ambiente mais tranquilo. Controle o estresse e tente não se sobrecarregar. Na união, o clima vai ser só de romance.



LIBRA



Hoje você vai ter muita disciplina para cumprir suas metas. Ótimo dia para conquistar novas oportunidades. Pode acontecer um romance com um colega.



ESCORPIÃO



Tenha um jogo de cintura para lidar com o trabalho. Seja firme mas escute a opinião de outras pessoas. O clima é perfeito para se dedicar ao namoro.



SAGITÁRIO



Tome cuidado para não falar demais hoje. Pode gerar confusões. Fortaleça os laços com a família. As paqueras podem ficar em segundo plano hoje.



CAPRICÓRNIO



Hoje você escolherá as palavras certas e vai convencer as pessoas. Terá muito sucesso com parcerias. No romance, não deixe a possessividade te dominar.



AQUÁRIO



Cuide das finanças e se dedique mais ao trabalho. Fature com a sua produtividade. Você será bem exigente para escolher um alvo na conquista.



PEIXES



Foque em realizar todas as suas tarefas hoje. Tome cuidado com mal-entendidos. Na vida a dois, você fará tudo para agradar a pessoa amada.