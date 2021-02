Amor Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 15:01

Rio - Está de olho em uma pessoa e não sabe mais o que fazer para dar o primeiro passo no romance? As simpatias podem ajudar as energias fluírem para alcançar o que é almejado. O mel e o açúcar são dois ingredientes que contribuem para adoçar o coração da paquera. Aproveite a força da lua cheia para fazer esse ritual.



Publicidade

Simpatia para conquistar a paquera



Ferva 1 litro de água e coloque três colheres de açúcar e uma de mel. Em seguida, escreva em um papel o nome da pessoa amada e ponha na panela. Ao ferver, desligue o fogão e descarte o ritual na privada.