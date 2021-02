Por O Dia

Publicado 22/02/2021 11:33

Rio - A lua crescente desta semana não será tão tensa quanto foi o período da lua nova. A cigana e sensitiva Sara Zaad explica que Vênus ainda está em conflito com Marte, o que indica que é preciso ter cuidados com as discussões que não levam a lugar nenhum e, também, é importante não deixar se levar por intrigas e fofocas envolvendo o casal.

Segundo Sara Zaad, deve-se ter bom senso e procurar dialogar, não agindo de forma precipitada. “É importante chamar o seu amor para conversar, não deixar que as reclamações se acumulem, porque quando chegar a lua cheia as questões mal resolvidas podem explodir e ser pior para os dois. Além disso, é importante perceber se o casal está tendo o mesmo direcionamento de vida, está caminhando com os mesmos projetos”, conclui.Ainda de acordo com a sensitiva, é necessário evitar brigas por conta de amizades e discussões por conta da situação financeira do cônjuge. “O seu parceiro pode estar gastando demais e te fazer passar algum tipo de prejuízo. Há de se ter muito cuidado no uso do dinheiro nesta pandemia. Afinal, estamos vivendo uma crise e os casais precisam ter bom senso para que um não prejudique o outro”, conclui.Ariano, para que brigar se você sabe que seu amor conta com inúmeras amizades e é uma pessoa bastante popular? Ficar brigando, tentando controlar, onde ele vai, com quem vai e tentar restringir as suas amizades só terá um efeito contrário, de fazer que ele se afaste mais ainda de você. Muitas vezes o seu parceiro não vê nenhuma maldade na amizade, tem aquela pessoa somente como um companheiro, alguém agradável para se divertir.Mas você com o seu ciúme, raiva e brigas só faz com que seu amor preste atenção naquela pessoa como ele nunca havia prestado. Aí sim pode começar a haver comparações entre os dois, você e o amigo. Ariano, muitas vezes somos nós mesmos que fazemos com que nosso parceiro nos traia com tantas desconfianças.Entretanto, caso você realmente sinta que o seu par dá mais atenção aos amigos do que a você e não leva a sério. Então, é a hora de você chegar e conversar com a pessoa e colocar tudo de forma bem clara, objetiva e direta, dizendo aquilo que você não está gostando. A conversa sempre será o melhor caminho, em vez de tentar proibir algo.Para os arianos que estão solteiros, é importante antes de começar uma relação ver se o crush é uma pessoa que tem muitas amizades e é popular nas redes. Se você não gosta deste tipo de situação e se sente incomodado é bom nem começar a ter nada mais sério ou então já se acostumar desde o princípio. Só não tente agir como dono da pessoa, já que ela vai correr de você antes mesmo de começar algo.Taurino, esta semana você pode estar extremamente ciumento, pois seu amor é uma pessoa que tem um relativo sucesso, que aparece bastante nas mídias sociais e tem muita popularidade. Isso deixa com um certo ciúme e, por isso, começam as brigas, que se não forem logo resolvidas vão piorar na lua cheia, quando os nossos ânimos estão extremamente exaltados.Antes de você sair brigando, tomando atitudes precipitadas e impulsivas, procure conversar com o seu amor, dizer que você não gosta de determinadas atitudes, que ele poderia até se expor um pouco menos. Ficar inseguro é natural, taurino. Mas por isso achar que a pessoa nos deve satisfação de todos os seus passos é absolutamente diferente. Caso você trabalhe junto com seu parceiro, muito cuidado para que o romance não atrapalhe o trabalho e a carreira de vocês, saiba separar bem as coisas.Procure estar mais calmo, centrado e equilibrado e pense mil vezes antes de falar qualquer coisa que possa magoar o seu amor sem necessidade, por conta de conclusões precipitadas que você possa ter tirado. É importante também lembrar, taurino, que existem duas pessoas dentro da relação e que não só os seus desejos e vontades devem ser satisfeitos. Uma relação tem de ter reciprocidade e no momento você não está permitindo isso, pois acha que só você está certo e só aquilo que você quer para a relação está correto. Pense nessas atitudes mais individualistas e corrija enquanto é tempo se quiser manter a relação.Para os taurinos solteiros, quando estiver conversando com o crush deixe que ele fale, conte sobre os seus desejos e vontades. Fique à vontade para dizer o que gosta e o que não gosta dentro de uma relação. Assim desde o início vai se criando uma relação de cumplicidade, carinho e parceria.Geminiano, você já parou para pensar se seu amor tem o mesmo direcionamento de vida que o seu, os mesmos projetos, os mesmos sonhos? Não que tenha de ser exatamente igual em tudo. Mas é importante que quando estejamos com alguém dentro de uma relação amorosa que os interesses sejam comuns, que os dois estejam pensando em ir no mesmo caminho, mesmo que de maneiras diferentes.Muitas vezes nos juntamos com pessoas que não pensam como a gente, não tem os mesmos valores, ideais de vida, a mesma fé que a nossa. Se isso não for trabalhado com muito cuidado vai aos pouquinhos inviabilizando a relação. Pense muito bem sobre isso e veja se a maioria das brigas com o seu parceiro ou parceira não é por divergência de valores. Será que vale a pena manter uma relação em que os dois se sentem presos juntos, e que só estão unidos muitas vezes por conta de uma atração física?É importante que você observe e perceba quais são os ideais do seu parceiro, qual a filosofia de vida dele ou dela, como ele pensa, no que crê, quais os objetivos de vida, mesmo quando se está junto muito tempo dentro de uma relação, muitas vezes o casal já não quer mais a mesma coisa mas se acostumou a estar junto com o outro. Converse com o seu amor caso você sinta que os dois já não pensam mais em caminhar juntos e estão muito distantes um do outro. Em certas situações é melhor separar e cada um ir para o seu lado como amigos do que ficar brigando juntos.Para os geminianos solteiros, é bom se perguntar quando conhecer um crush se vale a pena estar junto com ele. Veja se os valores correspondem, se seguem a mesma crença e fé, pois são aparentemente coisas pequenas mas que podem a longo prazo fazer com a relação não cresça, não flua.Canceriano, nesta semana de lua crescente a situação financeira do seu parceiro pode ser motivo de discórdia e brigas, por conta da maneira como ele usa o dinheiro. Apesar de ter que existir amor entre duas pessoas, isso é o mais importante entre o casal. Também é preciso ter em mente que quando uma das pessoas do casal vai mal financeiramente, isso afeta não só a ela como toda a relação. Sabemos que casal que enriquece e prosperam juntos, que cuida do dinheiro juntos de uma forma responsável são mais felizes e têm mais chances de dar certo.Caso a forma do seu parceiro usar o dinheiro incomode converse com a pessoa abertamente, sem brigas, diga que você tem projetos para os dois, e que se não houver uma disciplina financeira vocês não vão poder realizar sonhos e objetivos em comum do casal, vão ter menos dinheiro para se divertir, para fazer uma viagem, para cuidar da família.Quando um casal está junto a vida financeira deve andar também junta pois se um age de maneira responsável e disciplinada. O outro só quer gastar dinheiro em besteira, baladas e está sempre com problemas econômicos a relação fica desigual e um dos cônjuges vai acabar pagando pela irresponsabilidade do outro. Muitos amores lindos podem acabar por conta de problemas financeiros, então converse com o seu amor, diga o que incomoda em relação a isso. Proponha uma maneira de resolverem isso juntos.Para os cancerianos solteiros, percebam isso mesmo antes de iniciar a relação como é a relação do seu crush com dinheiro. Ele tem estabilidade financeira? Está sempre enrolado com dividas? Nem começou a namorar já te pede dinheiro emprestado ou você percebe que ele não usa dinheiro de uma maneira responsável? Se isso acontece desde antes de começar o relacionamento, não arrisque e nem inicie algo. Então, já deixe clara a sua insatisfação e fale abertamente sobre o assunto.Leonino, o seu parceiro também tem desejos e vontades! Não é somente o que você quer que prevalece na relação. Perceba o quanto você está negligenciando o seu parceiro, exigindo atenção integral, carinho e afeto, não dando isso em troca.Não podemos achar que a relação é feita somente daquilo que a gente quer, leonino. Você gosta muito de exigir atenção do seu amor, querer que ele lhe dê carinho, afago, acaricie a “juba”, mas muitas vezes não percebe que você está fazendo a relação girar em torno da sua pessoa.Cuidado para não ser autoritário nem arrogante demais, sendo o centro das atenções, pois às vezes você se torna muito chato quando fala somente de você, quando acha que o mundo gira em torno de você e do seu umbigo. Principalmente neste período de pandemia, em que nós estamos precisando do carinho e cuidado de todos, estamos muito vulneráveis, estar com nossos amores, ter o aconchego deles, o colo e o carinho, sabermos que podemos contar com eles é fundamental, mas quando você acha que somente você é digno de atenção, e que o seu parceiro pode ficar de lado a relação começa a se deteriorar com muitas brigas e conflitos que só enfraquecem o casal. Procure estar mais presente na vida do seu amor, leonino. Em vez de exigir amor do outro dê o seu amor.Para os leoninos solteiros, permitam que o crush fala também e não monopolize a conversa, pois agindo assim passa a impressão de que você é egocêntrico demais e que não se importa com as pessoas. Ninguém quer um namorado assim, não é mesmo?Virginiano, será que você precisa ser tão crítico com seu amor, exigindo dele uma perfeição que não existe? O amor é feito de pequenos gestos e atitudes do dia a dia de cuidado e carinho, mas você ultimamente só abre a boca para criticar o seu amor. Parece que nada do que ele ou ela faz presta para você, o que acaba tornando a relação muito pesada.Procure ser mais leve e mais relaxado, virginiano. Deixe de tentar ficar controlando os mínimos detalhes de tudo e aceite que na vida as pessoas erram, são falhas e humanas. Muitas vezes ficar do seu lado é uma tortura, você só critica e vê o lado ruim de tudo que o seu parceiro faz. Com isso, o seu amor pode se sentir extremamente inadequado, imaginando que tem algo de errado com ele. Procure ser um pouco mais flexível e menos detalhista. Você vai ver que aos poucos o relacionamento vai ficando mais tranquilo e menos conflituoso. E também não exija tanto de você, principalmente neste período pandêmico em que tudo está muito pesado, deixe que o seu amor cuide de você, divida com ele suas dores e angústias, isso aproximará mais o casal.Você costuma se fechar muito e não diz o que sente. Assim, o seu parceiro fica sem saber como agir, como chegar em você, pois você não permite, não dá abertura.Para os virginianos solteiros, nem começou a relação já tá criticando tudo o que o crush faz ou deixa de fazer? Melhor parar com isso agora antes que ele desista da relação!Libriano, cuidado com idealizações e fantasias em torno do seu parceiro. Corte logo no início qualquer coisa que ele faça que pareça abusiva ou desrespeite. Muitas vezes no auge da paixão não conseguimos identificar algumas características negativas de quem está ao nosso lado, uma vez que ficamos cegos, e isso pode se tornar extremamente prejudicial.Não aceite fazer nada que fira os seus princípios. Perceba se o seu amor aceita um não de sua parte a algo que você não queira fazer. Veja se ele de alguma forma, mesmo que seja somente com palavras, seja “tóxico” contigo ou cometa algum tipo de agressão psicológica.Você muitas vezes vê só a beleza externa, libriano. Costuma estar atento aquilo que a sociedade diz que é bonito, que é padrão social, e com isso pode acabar se envolvendo com alguém que depois pode se transformar em um “lobo com pele de cordeiro”. Fique atento às atitudes do seu parceiro! Não importa que estejam juntos a 50 anos ou a 5 dias, o respeito tem de existir, pois o amor não sobrevive sem isso.Para os librianos que estão solteiros, muito cuidado com aqueles amores fulminantes à primeira vista. Eles nos enganam e não nos mostram quem é verdadeiramente a pessoa. Procure observar se as palavras do crush correspondem com as ações dele ou dela antes de se comprometer.Escorpiano, o momento não está fácil para ninguém, principalmente para os casais, que estão convivendo durante a pandemia por muito mais tempo do que jamais conviveram antes. Isso traz à tona uma série de defeitos que talvez nunca tivéssemos nos atentado antes no relacionamento. Mas evite ficar criticando todo defeito do seu amor com uma lupa microscópica, porque isso não ajuda em nada a relação. Vocês tem muitas brigas neste momento, principalmente por questões domésticas e familiares que antes não aconteciam. Talvez estejam percebendo que não são tão complementares como pensavam que eram, que na verdade são muito diferentes.Tudo já está muito pesado energeticamente, então evite mais brigas e conflitos entre o casal procurando ser mais compreensivo e mais amoroso. Você também tem muita dificuldade em se abrir, escorpiano. Precisa do seu espaço, do seu momento tranquilo de solidão muitas vezes, isso pode passar como desinteresse interior que você tem de ficar só.Converse com o seu amor, diga que este momento é de uma necessidade sua. Peça um tempo para às vezes poder ficar a sós, meditar, relaxar, e verá como isso vai aos poucos suavizando o relacionamento. Seu parceiro perceberá que você confia nele, que não fica guardando o que sente somente para si.Para os escorpianos solteiros, perceba se você no momento quer alguém porque realmente está pronto para amar ou se é só por estar carente, para que não venha a se arrepender depois da relação já começada.Sagitariano, a vida não é somente de balada e diversão, dentro de um relacionamento precisamos entender que nem sempre tudo vai estar bem, ser uma festa e ser positivo. O dia a dia de um casal é algo que tem também tristezas e não somente alegrias. Esses momentos mais desafiadores acabam fortalecendo a relação, mas quando o relacionamento vai ficando um pouco mais rotineiro ou se tem algum problema, você costuma “fugir”, deixando o seu parceiro sozinho para decidir tudo e isso não é justo.Os relacionamentos tem todos os momentos, sagitariano. Os felizes nem tão felizes e isso faz parte. Caso você sinta que não é para você estar dentro de uma relação, seja mais honesto e termine. Não fique dentro de um relacionamento sem querer estar, atrapalhando a vida da pessoa que está ao seu lado e a sua própria. É melhor terminar como amigos do que ficar juntando mágoas ou ressentimentos. Quando estamos dentro de uma relação não é só amor, sexo e diversão, o casal também de ter o compromisso e a responsabilidade de enfrentar algumas coisas. Saber que nem tudo são flores, mas que em determinados dias terão mais espinhos e isso tá tudo certo.Caso você continue achando que numa relação só terá alegrias você vai ficar pulando de pessoa em pessoa e não conseguirá nunca se acertar com alguém. Para os sagitarianos solteiros, tenha em mente que ao entrar num relacionamento você não terá só momentos de diversão e prazer. Se apenas está procurando isso, nem entre e vá viver a vida da maneira que se sente mais à vontade.Capricorniano, muito cuidado na maneira como você se expressa com seu amor, procure ser mais amável, delicado e carinhoso. Demonstre um pouco mais de afeição, porque muitas vezes você é tão seco com o seu parceiro que a relação fica muito difícil de seguir em frente, árida, seca, sem amor.Você também tem o hábito de se fechar e não dizer quando algo o incomoda, tornando o relacionamento muitas vezes insuportável. Costuma não dizer aquilo que te chateou e quer que a pessoa adivinhe aquilo o que ela supostamente fez de errado. Ou então você acaba compensando o seu aborrecimento trabalhando demais e não dando a pessoa que está do seu lado uma chance de se explicar ou tentar se modificar.Capricorniano, essa sua maneira de ser tão dura, pode muitas vezes ser algo extremamente pesado para o seu parceiro, que pode se sentir julgado, desconfortável, um peso, e vai acabando aos poucos com a relação. Procure ser um pouco mais leve na maneira de agir, não leve tudo tão a ferro e fogo. Tente se abrir de vez em quando para o seu amor, mostre os seus sentimentos. Isso mostra que você também é humano e sujeito a falhas como todos nós. Deixe que o seu amor ajude, caso esteja passando por alguma dificuldade emocional, se abra, confie no seu parceiro. Assim, o relacionamento só tende a crescer desta maneira.Para os capricornianos solteiros, não deixe muito tempo sufocado dentro do peito o que sente pelo crush, caso contrário outra pessoa pode chegar e levar sua paquera.Aquariano, pense várias vezes antes de iniciar uma discussão. Nesta semana de lua crescente, você estará mais irritado do que o normal, querendo causar polêmica à toa. Isso pode ser muito chato, seu parceiro pode estar incomodado com este jeito briguento e que sempre discorda de tudo, muitas vezes por pura implicância e por se achar o único dono da verdade.Você é uma pessoa de ideias próprias e originais, aquariano. Seu parceiro sabe e admira isso, mas muitas vezes você quer impor o que você acha certo por goela abaixo do seu amor, criando brigas e inimizade sem a menor necessidade. Neste momento tão tenso de pandemia os casais devem se unir e não se separar, devem ficar mais fortes, se apoiarem. Mas parece que você faz exatamente ao contrário, criticando a maneira de seu amor ver a vida, discutindo por conta de questões polêmicas que não levam a lugar nenhum, tornando o clima em casa muito pesado e insuportável.Há um grande risco de rompimentos súbitos esta semana, aquariano. Se você não quer terminar o seu relacionamento procure ser mais tolerante e ouvir o seu amor, deixando que ele possa dar opiniões da mesma maneira que você dá às suas.Para os aquarianos solteiros, que ainda estão conhecendo o crush, evite logo de cara assuntos que você saiba que irão causar discussão para não começarem a brigar mesmo antes mesmo da relação começar. Permita que o crush se expresse, aquariano, assim como você também deseja ter a sua voz respeitada.Pisciano, é muito importante que você tenha em mente quais são os valores que você acha importante dentro de um relacionamento. Não fique achando que você tem de “salvar” o outro. Muitas vezes você vive a relação de uma maneira muito pesada, porque entende que você precisa salvar a relação, ser o pai ou mãe da pessoa.Resolver os problemas do seu parceiro faz com que você absorva energias que não são suas. Não leve tudo nas costas! Isso não é algo saudável, pisciano! Isso deixa o relacionamento pesado, já que o outro se sente “pressionado” por tudo o que você faz por ele.Pisciano, é importante entender que um relacionamento é feito por duas pessoas. Você não tem a obrigação ou mesmo a “missão” de resolver problemas emocionais e psíquicos de quem está ao seu lado. Você pode ajudar, dar o seu apoio, estar ao lado da pessoa. Mas não viver por ela, não pegar os problemas dela para si. Enquanto você estiver agindo desta maneira, a relação se torna desigual, muitas vezes abusiva, fazendo com que você se decepcione e acabe se frustrando. Tenha mais pé no chão, pisciano! Não feche os olhos para os defeitos do seu parceiro.Para os piscianos solteiros, cuidado para não ver em toda pessoa que fica o príncipe encantada e acabar endeusando demais essa pessoa, para depois acabar percebendo que ele não presta. Procure usar mais a sua intuição e sensibilidade de uma forma mais objetiva, evitando esperar demais do outro para não se iludir.