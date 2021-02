Por O Dia

Publicado 25/02/2021 11:33

Rio - A lua cheia é a fase em que todos os assuntos chegam no auge, seja para o bem ou o mal. A cigana e sensitiva Sara Zaad explica que nesse período os ânimos costumam estar muito exaltados, à flor da pele.

Segundo Sara Zaad, será uma semana em que a vida social, de uma maneira geral, estará mais intensa. “Receberemos inúmeros convites para sair, uma vez que essa fase lunar é a qual saímos para vermos e sermos vistos. Porém, estamos em uma pandemia. Por isso, devemos ter muito cuidado e responsabilidade para que isso não aconteça.”Ainda de acordo com a cigana e sensitiva, é a semana em que normalmente estaremos mais indecisos, querendo agradar todo mundo, principalmente os familiares, podendo visitar uma festinha aqui, outra ali, e nos infectar. “É importante ficarmos firmes. Quando a nossa intuição disser para não ir a algum lugar, precisamos respeitar este momento.”Ariano, cuide muito bem da sua saúde esta semana, pois você poderá estar um pouco mais frágil do que o normal, mais vulnerável tanto psíquica quanto fisicamente. Esteja mais recolhido, seja mais discreto, se resguarde mais do contato com as pessoas e evite absorver os problemas alheios.O estômago estará mais vulnerável, então evite comidas que sejam muito pesadas ou apimentadas e beba muita água para que não venha a sofrer com intoxicação alimentar.Você pode estar mais instável emocionalmente e querer “caçar” confusão com colegas de trabalho. Se você perceber que pode entrar em alguma confusão, ou que estão tentando te provocar para que você estoure, conte até mil, mas não entre na “pilha”. Isso pode prejudicar a sua imagem profissional.Caso tenha animais de estimação eles podem ter a saúde abalada, por serem influenciados pela sua energia. Cuide muito bem dos seus pets e esteja atento a qualquer alteração comportamental.Para os arianos que têm filhos, observe-os no dia a dia - principalmente os menores, pois também podem estar com a saúde um pouco mais frágil. Não é o momento de se expor socialmente, ariano, nem aglomerando, então respeite todos os protocolos de segurança.Taurino, muito cuidado com esta semana de Lua Cheia, pois você gosta muito de aproveitar os prazeres da vida essa lua aumenta nossa vontade de sair, ir a restaurantes etc., mas devemos pensar de maneira coletiva e não somente nos nossos desejos e necessidades. A pandemia ainda não acabou e precisamos seguir as recomendações sanitárias e de saúde. Esteja mais engajado em projetos de voluntariado, principalmente aqueles que fazem doações de cestas básicas etc. Incentive os seus filhos a fazerem o mesmo.Em relação aos filhos, você pode enfrentar problemas de hierarquia - principalmente com os pequenos, que podem enfrentar muitos problemas por estarem tanto tempo dentro de casa. Procure sempre explicar e colocá-los a par da situação, mostrando para eles que todos temos de nos unir neste momento. Aproveite para levá-los em lugares onde possam se divertir ao ar livre, na natureza, e ficarão seguros.Geminiano, não permita que situações familiares possam influenciar no seu desempenho profissional. Evite transportar as brigas familiares para o ambiente de trabalho, principalmente se você está em situação de home office. Devemos ter em mente que não importa o lugar onde estamos: o profissionalismo deve sempre estar em primeiro lugar e não podemos deixar que nossa instabilidade emocional nos atrapalhe nestas horas, pois isso pode prejudicar nossa imagem perante nossos chefes.Se você mora em uma casa com muitos parentes, que tal conversar com a família e deixar bem claro que o horário de trabalho deve ser respeitado como se você estivesse presencialmente na empresa? Se você estiver desempregado e for participar de uma entrevista por videoconferência, também avise para que todos possam respeitar este momento.Será uma semana também em que você pode ter muitas recordações da infância vindo à tona e uma ótima oportunidade para tratar traumas e finalizar situações familiares, principalmente em relação aos seus pais. Tudo estará muito claro para que você possa fazer as mudanças necessárias, encerrando, de uma vez por todas, esse tipo de problema.Canceriano, priorize tudo o que fizer para que não comece várias coisas ao mesmo tempo e não termine nenhuma. É importante que não se preocupe muito com fofocas e notícias rasas e fúteis. Esteja conectado a assuntos que expandem mais a sua consciência.Você pode vivenciar muitos atritos com seus vizinhos e com pessoas da família, como irmãos e primos. Evite discussões por bobagem, pois na lua cheia todos os ânimos estão muito exaltados e podemos dizer coisas que magoam.Caso tenha programado alguma viagem nesta semana, fique atento com a velocidade, não corra muito no trânsito e saia mais cedo para evitar engarrafamentos.Algum assunto legal que você esteja esperando ser resolvido pode sofrer atrasos. Se aguarda o resultado de um concurso público, por exemplo, o resultado pode não ser tão favorável.Leonino, cuide muito bem das suas finanças, pois você pode ter prejuízos em algum investimento que não tenha dado certo ou mesmo ter algum gasto extra que não estava na sua programação. Neste momento de crise pandêmica devemos evitar gastos supérfluos e focar nas nossas necessidades mais úteis.É preciso se prevenir caso tenha alguma crise de ansiedade e acabar comendo demais, descontando suas frustrações por planos que não deram certo, e ganhar muito peso.Virginiano, nesta semana de lua cheia você poderá receber muitos convites de pessoas para sair, se divertir, ir aos lugares que gosta, mas deve levar em consideração o atual contexto pandêmico que ainda não acabou. A sua saúde e a das pessoas à sua volta devem estar em primeiro lugar, então siga todos os protocolos de segurança.Você estará muito indeciso, com medo de desagradar as pessoas, e por isso pode tomar alguma decisão que vá contra os seus princípios, para não se aborrecer.Não deixe que familiares se metam na sua vida particular, no seu casamento ou nos seus negócios. Imponha-se e aprenda a dizer NÃO para tudo o que você sabe que irá lhe fazer mal e fere seus princípios éticos.Pode enfrentar algum tipo de dificuldade no casamento e nos relacionamentos em geral, justamente por tentarem abusar de você e de sua boa vontade.Libriano, por mais que você goste de sair, nesta semana você precisa de um isolamento, pois você estará muito vulnerável energeticamente, podendo absorver energia negativa das pessoas e do ambiente que o cerca.Caso seja possível estar no mar para recarregar suas energias, vá num horário que tenha menos gente. Os lugares mais tranquilos e calmos serão os ideais nesta semana e deve estar atento para evitar aglomerações.Você estará muito mais sensível e com a intuição bastante aguçada. Confie mais em si. Se sentir que não deve estar em um determinado lugar, ou com uma determinada pessoa, não vá e se preserve. O clima no trabalho pode estar bastante tenso e pesado. Evite proximidade com pessoas que você sente que estão com energias mais pesadas.Escorpiano, muito cuidado com suas amizades esta semana pois elas podem te deixar em “maus lençóis”, principalmente por questões de aglomeração e pandemia. Pense no coletivo e não se junte a qualquer pessoa em qualquer lugar. Ainda vivemos um momento bastante desafiador e a pandemia ainda não acabou.Esteja atento aos projetos a longo prazo, pois algum deles pode não se desenvolver da maneira que você gostaria. Será necessário que você sempre tenha um plano B, ou mesmo um plano C. Não conte cegamente com nada muito certo, pois pode haver imprevistos no meio do caminho.Caso tenha filhos, pode ter problemas em relação às “saidinhas” de casa e muita rebeldia. Tenha pulso firme para que eles não frequentem lugares em que podem ser contaminados e levar o vírus para toda a sua família.Para quem tem filhos pequenos, encontre novas formas de se divertir dentro de casa, de maneira que os pequenos possam brincar em segurança.Sagitariano, você estará em evidência no trabalho e por isso deve tomar cuidado para que problemas emocionais não te influenciem, já que estará bastante exposto. É importante que você cuide do seu humor e não deixe que discussões e problemas familiares influenciem você. Isso pode reduzir a sua eficiência e capacidade, além de deixá-lo sujeito a muitos erros no trabalho por falta de atenção.Você pode passar por situações em que deverá ser muito. Evite críticas e não se considere o dono da verdade. Não “bata de frente” com ninguém, principalmente com chefes, pois você pode se dar mal e até mesmo ser demitido.Devemos saber que nestes momentos de pandemia precisamos nos adaptar e nos reinventar. As relações profissionais estão mudando a cada dia e precisamos estar atento às mudanças.Capricorniano, você é uma pessoa que tem muitos ideais, muita ambição, até sonha com um mundo melhor, mas esta semana você emocionalmente instável, menos determinado e talvez um pouco mais “reclamão” por conta das coisas que vê acontecer. Evite ficar entrando em contato com notícias que não lhe fazem bem, nem falar de coisas tristes. Tenha mais confiança e otimismo pela vida.Fuja de situações que envolvem fofocas e intrigas com vizinhos e pessoas da família, pois isso pode lhe fazer muito mal, deixando a sua energia ainda mais pesada. Pode estar um pouco mais disperso e desfocado com os estudos, mas caso esteja estudando para algum concurso público, ou mesmo vá fazer prova, evite fazer de qualquer jeito para obter um resultado bacana.Será uma semana difícil para estudos acadêmicos, já que você pode não estar absorvendo todos os conhecimentos aplicados. Evite, se possível, estudar matérias mais complexas. É importante se fixar em algo maior do que você, não perder o foco e a fé, ou a vida se torna um grande fardo e tudo fica mais denso e pesado.Aquariano, nesta semana você estará muito mais voltado para o lado oculto, místico e esotérico da vida, estando mais sensível e podendo captar muitas intuições em relação às pessoas. Caso pressinta que determinada pessoa não tem uma boa intenção com você, não deixe de se afastar. Se você tem de conviver com a pessoa todo dia, não fale demais sobre você e principalmente sobre sua vida financeira. Evite ficar expondo você e sua família.Será uma semana mais tranquila em relação ao dinheiro, mas nem por isso você poderá sair gastando demais. Aproveite para deixar sempre algum valor guardado em poupança para não ser pego de surpresa. Caso esteja esperando o resultado de algum inventário, ou mesmo de um investimento financeiro, poderá ter notícias favoráveis e até receber um valor maior que o esperado.Em compensação, seu cônjuge, ou alguém com quem você possui sociedade, pode enfrentar um período financeiro que não será tão bom quanto o seu, te levando a ter algum tipo de despesa extra. Tenha cuidado e sempre use o dinheiro com responsabilidade.Proteja-se energeticamente daquelas pessoas que você sente que têm uma energia mais pesada e que sugam a energia dos outros. Estas pessoas são como “vampiros tóxicos” e podem lhe fazer muito mal.Pisciano, você poderá estar em uma fase muito influenciável e, por isso, precisa aprender a mostrar o seu valor. Você tem o costume de ajudar a todos, se preocupar mais com o bem estar das pessoas do que com o seu próprio. Com isso, podem abusar de você. Aprenda a dizer não, ouça mais a sua intuição e se afaste daquelas pessoas e dos ambientes que você sente que baixam a sua energia.A lua cheia influencia a termos mais interação social e você pode ser convidado para compromissos sociais. Porém, lembre-se que ainda estamos em uma pandemia e não podemos ser levianos ou irresponsáveis. Além disso, não se esqueça que você é uma pessoa que absorve tudo como uma “esponja” – incluindo as energias alheias.Evite deixar que as pessoas de sua família influenciem nos seus negócios e nos seus relacionamentos. Saiba impor limites!