Por O Dia

Publicado 26/02/2021 18:34

Rio - Mercúrio voltou ao movimento direto nesta semana. Os assuntos referentes a esse planeta, como atrasos, conflitos e problemas com contratos, tendem a ser resolvidos de forma harmônica. Já Vênus entrou em Peixes nesta quinta-feira, signo em que está em exaltação, e Marte, por sua vez, começa a jornada em Gêmeos na quarta-feira. O astrólogo Augusto Andria, do Projeto Casa 12, explica o panorama dos astros em março neste fim da lunação de Aquário.

Segundo Augusto Andria, antes de tudo é preciso lembrar que Vênus não trata apenas de assuntos acerca do amor. “O planeta também rege a diplomacia e, por isso, contribui para o fim dos diálogos mais esquentados, dos conflitos, proporcionando uma comunicação mais amigável e amorosa. Nesse período, as pessoas estarão vendo que certas coisas acumuladas não fazem mais sentido e precisam ser diluídas”, explica.Na primeira semana de março, Marte sai do exílio em Touro e inicia a jornada em Gêmeos. O astrólogo afirma que o planeta vai retomar a condição de peregrino, o que vai dar a sensação de que a vida está fluindo. “Marte está com a energia prejudicada porque Touro é um signo regido por Vênus, então ele está mais letárgico, acumulando uma energia represada, por não se sentir à vontade. Por isso, as qualidades de Marte, que são impulso, engenhosidade, ação e resistência, estão paradas nesses dois primeiros meses do ano.”Ainda de acordo com Andria, embora a lua tenha chegado na fase cheia em Virgem, a lunação vigente é a de Aquário, que começou no início de fevereiro e vai até 13 de março. Esse período está transitando pela casa 8 do Mapa Natal do Brasil, o que indica aumento no número de contágios e mortes devido à pandemia da Covid-19. “É interessante pensar que Virgem é um signo relacionado às curas e aos processos de autocuidado. O momento é propício para fazer um balanço das energias. O stellium em Aquário, ou seja, a ‘aglomeração’ de planetas posicionados nesse signo, está se dissolvendo. Então, é bom que as pessoas busquem nesta lua cheia em Virgem um espaço para organizar as pequenas questões do dia a dia”, conclui.