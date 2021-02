Tarot Reprodução de Internet

Rio - O Sol saiu de Aquário e começou a jornada em Peixes nesta semana. Esse período costuma deixar a inspiração mais aguçada e a sensibilidade mais aflorada. Além disso, a energia do signo estimula a empatia, a sensibilidade, a solidariedade e a resiliência.

A taróloga Alice Tardin, do Tarot por Amor, trouxe uma orientação sobre esse mês pisciano. Mas, antes de tudo, é bom lembrar que o jogo de tarot é um norte, não um destino definido. Tudo depende do livre arbítrio. Veja o conselho!



O Sol – Arcano 19



O Sol é um ótimo presságio para o novo ciclo de Peixes. A carta fala sobre realizar, desfrutar, progredir. É fonte de todo calor e de toda luz. Em todos os planos podem surgir oportunidades para a evolução espiritual, basta estar aberto a enxergá-las. É preciso ter clareza naquilo que se pretende, o que é um pouco difícil para esses nativos. No entanto, tudo fica facilitado com mais otimismo e menos reclusão. O alerta não é novidade nenhuma para os piscianos: cuidado para não cair num excesso de expectativas à medida que as coisas começarem a dar certo!



Os piscianos que estão com medo de se relacionar encontram agora um ótimo momento para deixar esse bloqueio de lado. Os solteiros estarão mais entusiasmados na busca de um novo amor e comprometidos estarão com energia para melhorar a relação.



O cenário estará perfeito também para a busca de parcerias, desde que seja bem-vinda a ajuda dos outros, compreendendo que a ideia de autossuficiência não está com nada. Tempo bom para iniciar novos projetos, a criatividade estará facilitada. Que a criança interior tão vibrante dos piscianos possa brilhar imensamente sob a luz divina do Astro Rei!