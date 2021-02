Planeta Terra NASA

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 06:00

ÁRIES



Ótimas vibrações para sua carreira e suas finanças. Há boas chances de ser reconhecido pelos chefes. Na união, melhore o diálogo.



TOURO



Invista em estudos e boas novas podem surgir. Aproxime-se de pessoas sábias. No amor, quem está livre vai sentir uma vontade de encontrar alguém.



GÊMEOS



Você pode resolver um problema. Encare seus desafios e busque soluções para deixar de se preocupar. Desejos à flor da pele marcarão o amor.



CÂNCER



Trabalhar em equipe será uma ótima opção. A Lua facilitará as parcerias e sociedades. Atração por amigo(a) deve aumentar muito. Invista.



LEÃO



O desejo de se dar bem será um bom estímulo para você. Mostre o seu potencial e alcance seus objetivos. No romance, lutem juntos.



VIRGEM



Você vai sentir uma vontade de se destacar. Reserve um tempo para cuidar da beleza e da saúde. Seu charme vai estimular as paqueras.



LIBRA



Bom astral para quem deseja mudanças. Resolva pendências e melhore a qualidade do seu dia. Invista na sedução para curtir o romance.



ESCORPIÃO



Converse com os seus colegas de trabalho para agilizar as tarefas. Algumas mudanças ou imprevistos podem surgir. Na união, paixão não vai faltar.



SAGITÁRIO



Pode ganhar uma boa grana com seu trabalho hoje. A Lua estimula as parcerias. No amor, o desejo de viver uma relação estável deve aumentar.



CAPRICÓRNIO



Sua criatividade, simpatia e alegria vão te ajudar no ambiente profissional. Tome cuidado com fofocas. A paixão estará no ar com o par.



AQUÁRIO



A Lua beneficia o seu relacionamento com a família. Quem trabalha em casa terá um dia produtivo. Cobranças podem prejudicar o romance.



PEIXES



Trabalhar em equipe vai dar frutos. Um ambiente tranquilo para fazer suas tarefas te fará bem. No amor, aposte no diálogo para evitar rusgas.