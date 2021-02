Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

ÁRIES



A Lua facilita a sua comunicação, algo muito útil para o trabalho. Faça contato com os amigos. No romance, muito companheirismo vai surgir.



TOURO



Ótimo momento para as suas finanças. Você pode conquistar uma promoção no emprego. Na paquera, a exigência marcará os flertes.



GÊMEOS



O campo astral aumenta seu desejo de se aventurar. Cuidado com a pandemia e com a saúde. No romance, estimule o diálogo com o parceiro.



CÂNCER



Livre-se de algumas energias que estão te atrapalhando. Enfrente seus problemas e confie na sua intuiçãos. Na vida a dois, a intimidade vai esquentar.



LEÃO



A Lua favorece as amizades e parcerias. Relações profissionais e pessoais estarão em harmonia. A estabilidade irá surgir na relação.



VIRGEM



A carreira será a sua prioridade hoje. Terá que se esforçar bastante, mas vai ter resultados. Na vida a dois, uma conquista conjunta vai pintar.



LIBRA



Você vai aprender muitas cosias novas hoje. Junte-se aos seus colegas que muitos frutos podem surgir. Seu charme vai atrair na paquera.



ESCORPIÃO



Excelente dia para realizar uma faxina na casa. Se possível, doe o que estiver em bom estado. Na vida a dois, astral positivo e muita diversão.



SAGITÁRIO



No trabalho, una-se aos seus colegas. Sua criatividade vai te ajudar hoje. Na conquista, o dia é ótimo para abrir seu coração e se declarar.



CAPRICÓRNIO



Vários astros indicam boas oportunidades profissionais hoje. Aumente a sua produtividade e aproveite. No amor, desfrute da estabilidade com o par.



AQUÁRIO



O campo astral vai te proporcionar atividades prazerosas. Fortaleça as suas relações e desfrute da sorte. Namore e se divirta bastante na relação.



PEIXES



A Lua fortalece o convívio com a família. Tenha cuidado com fofocas e mentiras. Namorar escondido pode ser bem estimulante para você.