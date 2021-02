Planeta Terra Reprodução de Internet

ÁRIES



O dia será bastante positivo para você no trabalho. A Lua garante disposição para você investir em suas tarefas. Na união, reforce a confiança.



TOURO



A simpatia será seu trunfo hoje. Vai conseguir manter um clima descontraído com as pessoas. Um romance pode surgir com alguém próximo.



GÊMEOS



Priorize a sua carreira. Busque explorar melhor os seus talentos e não se distrair com assuntos de casa. No romance, curta bastante seu ninho do amor.



CÂNCER



Trabalhar em equipe pode ajudá-la. Ótimas soluções podem surgir e tornar o seu trabalho mais produtivo. O companheirismo será total no romance.



LEÃO



Hoje você vai querer conquistar o sucesso. Pode surpreender as pessoas com o seu potencial. A sua sensualidade será turbinada e vai atrair paqueras.



VIRGEM



A Lua aflorará a sua organização. Você vai conseguir cumprir as suas obrigações. A Lua realça seus pontos fortes e isso deve facilitar uma conquista.



LIBRA



Hoje você se sentirá estimulado para concluir pendências. Seu rendimento será maior se puder agir sozinha. Fase estável no romance.



ESCORPIÃO



A Lua te aconselha a buscar aliados profissionais. Você terá um ótimo entrosamento com todos. Dedique-se a relação amorosa.



SAGITÁRIO



Sua carreira será uma grande prioridade. Prove o seu valor no trabalho. Fortaleça o vínculo com a família. Na vida a dois, compartilhem planos.



CAPRICÓRNIO



O seu poder de comunicação vai te ajudar. Aposte em acordos e parcerias no emprego. Mantenha o contato com a paquera. Chance de evoluir.



AQUÁRIO



Ótimo astral para quem planeja mudar de casa. A Lua facilita o desapego. Faça algumas doações, se possível. Não exagere nas cobranças com o par.



PEIXES



Aproveite as conversas para aprender hoje. Algumas trocas de ideias podem aflorar a sua criatividade. Boa época para iniciar um namoro.