Lua crescente .

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 21:17

Rio - A lua crescente em Gêmeos nesta semana traz obstáculos que mostram se aquilo que foi plantado na lua nova vai prosperar ou não. A cigana e sensitiva Sara Zaad revela que o momento não é bom para levar adiante projetos com amigos, porque existe a possibilidade deles falharem.



Segundo Sara Zaad, segredos e revelações não esperados podem surgir nos seus núcleos de amizade. Isso pode fazer com que ocorra uma decepção, por conta de alguma mentira ou situação que não estava clara. “Alianças podem ser rompidas ou fazer com que você sofra algum prejuízo financeiro. Tome cuidado!”, alerta.



Ainda de acordo com a cigana, a lua em Gêmeos pede foco para que não ocorra desatenção em relação aos objetivos. O período é propício para escolher a prioridade naquilo que existe o desejo de ir em frente. “Procure ter mais força de vontade para levar adiante seus objetivos e não conte sobre eles pra ninguém. A não ser, é claro, para aquelas pessoas em que você absolutamente confia e sabe torcem para o seu sucesso”, aconselha.



ÁRIES



Ariano, a sua vitalidade física esta semana estará em baixa. Portanto, é necessário que você possa se concentrar bastante em tudo o que fizer, pois poderá estar extremamente dispersivo. O ideal é que faça pequenas coisas por vez para que não pare no meio do caminho.



Além disso, proteja a sua energia psíquica, para que não absorva problemas que não são seus. Poderá estar também ainda mais impaciente e agitado do que o normal, então evite se meter em confusões e fofocas, principalmente através das redes sociais.



Evite discussões polêmicas, que só vão tirar a sua paz. Pode ter problemas com pequenas viagens, como trânsito engarrafado ou até mesmo sofrer o risco de ter algum acidente. Tenha muito cuidado com a velocidade! Procure dirigir de forma muito prudente.



Você estará também com a imunidade mais baixa do que o normal, então é bom se proteger não só da covid, como de doenças oportunistas e infecções alimentares. Poderá arrumar “treta” com vizinhos, irmãos e parentes mais próximos então evite estar perto destas pessoas, caso você sinta que elas estão querendo te puxar para briga.



TOURO



Taurino, muito cuidado esta semana pois a sua situação financeira pode ficar bastante instável, você terá algum tipo de gasto extra. Evite emprestar dinheiro para amigos, eles podem te colocar em algum negócio que não seja bacana e que pode te dar prejuízo.



Evite também descontar frustrações e ansiedade na comida e nas compras. Procure fazer sempre uma poupança para você e sua família. Afinal, uma reserva de emergência é necessário, principalmente nesta crise pandêmica em que não sabemos exatamente quando vai acabar o problema com o vírus e a economia voltar ao normal.



Você pode viver períodos de fartura alternados com períodos nem tão fartos assim, para que não sinta tanto esta diferença sempre guarde uma parte de tudo o que ganhar. Inclusive, procure colocar toda a família nesta mesma “vibe”, para que possam passar por esta pandemia de uma maneira mais tranquila possível.



Esta semana você vai estar com mais tendência a ganhar peso e pode engordar bastante se não se cuidar. Portanto, como já foi falado, evite descontar suas frustrações e ansiedade na comida. Procure ter uma alimentação o mais natural e saudável possível.



GÊMEOS



Geminiano, esta semana você estará muito instável emocionalmente e as pessoas vão perceber no seu rosto as suas mudanças de humor. Isso pode fazer com que você perca a paciência, por isso evite criar confusão, entrar em discussões que sejam polêmicas. Procure se preservar, fazendo algo que te faça feliz, que te distraia.



Você estará muito volúvel e nada confiável, podendo prometer coisas demais às pessoas e depois não cumprir. No campo do trabalho, este comportamento pode afetar a sua imagem profissional, pois esta semana você estará bastante exposto. Evite fofocas, intrigas e escândalos envolvendo o seu nome. Saia de perto de quem você perceber que só está querendo causar confusão e seja o mais profissional possível.



O estômago estará bastante sensível, então evite comidas picantes e com temperos mais fortes e beba bastante água. Esteja mais perto de sua família esta semana, cuide deles, cozinhe, dê atenção, demonstre o seu carinho e afeto nas pequenas coisas do dia a dia.



CÂNCER



Canceriano, esta semana você pode precisar de mais isolamento do que o normal, uma vez que pode estar bastante sensível e, por isso, deve aprender a cuidar e preservar a sua energia. Você capta muito as emoções alheias e pode se sentir absorvido por problemas que não são seus. Procure ficar em lugares mais tranquilos, longe de agitações e aglomerações sociais, principalmente por conta da pandemia. Procure trabalhar os seus mais altos valores de filosofia, de fé e religião.



Pode acontecer de algum processo que tenha na justiça demorar um pouco mais do que o normal para ser resolvido, então é necessário ter paciência. Assuntos que envolvam esoterismo, ocultismo e terapias holísticas e alternativas serão de seu interesse maior esta semana. Fique atento à saúde das mulheres da sua família, que podem estar mais frágeis, tanto emocionalmente quanto psicologicamente. Elas vão precisar do seu suporte, de acolhimento e amor.



O estômago pode sofrer por dores, por questões de problemas emocionais não resolvidos e não necessariamente por conta de um problema de saúde física. Então, fique atento e evite ficar guardando mágoas e ressentimentos que só irão lhe fazer mal. Não fique falando de sua vida e de seus problemas para qualquer pessoa. Se preserve!



LEÃO

Leonino, sua vitalidade física estará fraca esta semana, o que pode afetar o seu trabalho e, consequentemente, a sua imagem profissional. Então, evite se comprometer com muita coisa, procure cuidar de sua energia e das pessoas que chegam até você, pois você pode sofrer com inveja de pessoas que se ressentem de não ter o seu talento.



Evite também o contato com pessoas que você sabe que são vampiros de energia, pessoas tóxicas e abusivas que não se contentam em ver o sucesso alheio e procure agir sempre na sua carreira com muita integridade. Além de ética e honestidade.



Você poderá estar com o humor bastante instável, pode também estar sofrendo problemas em casa e acabar levando isto para o profissional, o que não é certo. Então, não permita que brigas domésticas atrapalhem aquilo que você construiu com muito sucesso, também evite deixar que influências de pessoas de sua casa atrapalhem entrevistas de emprego, caso você esteja desempregado.



É a hora de se cuidar e brilhar, leonino. Sabendo que você é capaz e tem muito potencial, mas precisa aprender a se preservar dos maus sentimentos de pessoas que te cercam e ser mais prudente e comedido ao falar, tentando não passar uma imagem tão vaidosa e arrogante. Procure também ser flexível e se adaptar a novas situações que o seu trabalho pode estar impondo neste momento. Por conta da pandemia, todos nós precisamos aprender a nos reinventar e com você isso não será diferente.



VIRGEM



Virginiano, muito cuidado com situações confusas envolvendo um sócio comercial ou mesmo seu cônjuge. Caso tenha uma parceria de trabalho, algo que esta pessoa faça pode afetar a sua imagem perante as pessoas que confiam em você. Muito cuidado para não colaborar com atitudes que não sejam bacanas vindas de quem está ao seu lado. Você pode passar por algum tipo de escândalo ou situação desagradável que possa afetar a sua credibilidade.



Mesmo em parceria procure sempre estar à frente da situação, para que você não venha a ser surpreendido de uma forma indesejada com acontecimentos que você não percebeu que estava acontecendo. Olhe tudo que seu parceiro ou sócio faz com muito cuidado, seja sempre ético em suas ações e trabalhe com a eficiência que todos sabem que você tem. Tenha um olhar bastante objetivo e prático para a realidade à sua volta e para as pessoas que estão ao seu lado.



Cuidado também com parceiros e sócios comerciais muito arrogantes e autoritários, que tentam forçar a sua forma de agir e tentam te fazer de serviçal. É necessário que você saiba se impor e estar atento aos detalhes. Nesta hora o seu perfeccionismo e a sua capacidade crítica, virginiano, devem prevalecer para que você não venha a fazer nenhum negócio que possa depois se mostrar prejudicial e contra os seus princípios morais.



LIBRA



Libriano, você é uma pessoa que tem muitos ideais, muitos sonhos, mas muitas vezes não fica firme neles, toda hora muda de ideia e acaba não tendo determinação nos seus objetivos. Você é uma pessoa justa, equilibrada, de bom senso, mas muitas vezes para não entrar em conflito você acaba concordando com coisas que não fazem bem, principalmente no ambiente de trabalho.



Tenha firmeza naquilo que acha certo, libriano, não tenha medo de se posicionar! Ficar em cima do muro é muito pior do que se colocar contra ou a favor de alguém, principalmente se você tiver uma posição de comando no seu ambiente profissional. Deixe bem claro quais são suas posições, seja sempre justo e trabalhe a favor da equipe.



Caso tenha planejado alguma viagem, esta semana ela pode não acontecer conforme o esperado, porque alguém de sua família pode adoecer, ou mesmo um animalzinho de estimação. A sua saúde pode também estar mais fraca, você pode vir a sofrer com problemas intestinais e também com rins. Muitas vezes o nosso corpo sinaliza problemas que vivemos no nosso dia a dia, não funcionando muito bem. Beba bastante água, se alimente bem, e perceba, caso tenha animais de estimação em casa, principalmente cachorrinhos, se eles não vão estar doentes, uma vez que absorvem muito a energia de seus donos, adoecendo no lugar deles.



ESCORPIÃO



Escorpiano, esta semana você estará muito mais interessado do que o normal em assuntos esotéricos e místicos. Sua sensibilidade também estará em alta e, por isso, tenha muito cuidado com pessoas que podem estar por perto sugando sua energia, seja sempre muito prudente, cauteloso e reservado.



Evite investimentos de risco! Esses podem causar prejuízos e, se possível, tenha uma poupança de emergência. Você pode ter gastos financeiros não programados, por conta de situações envolvendo cônjuges e parceiros comerciais, que podem não estar tão bem financeiramente esta semana. Assim, fazendo com que você tenha gastos extras que não estavam programados. Evite gastar demais em coisas supérfluas e procure manter a vida financeira bem controlada. Caso esteja esperando alguma herança ou o resultado de algum inventário, ele pode ainda demorar um pouco para sair ou então ser de valor menor ao que você estava esperando.



Pode sofrer também problemas com filhos, que poderão estar mais rebeldes dando trabalho, por conta de saídas e aglomerações. Tenha jogo de cintura para evitar problemas e contaminações por pura irresponsabilidade. Evite estar em lugares muito cheios, se possível, fique em casa a maior parte do tempo. Nesta semana você poderá estar mais vulnerável a contaminações não só do vírus, mas também sofrer ataques energéticos e psíquicos de pessoas com má intenção. Proteja-se!



SAGITÁRIO



Sagitariano, esta semana você poderá estar sendo muito solicitado pelas pessoas em eventos sociais. Lembre-se de agir com muita responsabilidade, pois a pandemia ainda não acabou e aglomerações devem ser evitadas sim. Você pode levar o vírus para dentro de sua casa e contaminar sua família. Uma saída aparentemente inocente pode trazer a morte, então pense muito bem antes de sair aceitando todos os convites que aparecem, principalmente para baladas que você sabe que são clandestinas.



Pode também receber muitas propostas para sociedades de negócio, mas deve prestar atenção se verdadeiramente valem a pena, para que você não venha a perder dinheiro depois. Nem tudo que te oferecem é bom para você, sagitariano. É necessário ser seletivo neste momento e eleger as prioridades.

Também é importante que você não deixe que a sua família influencie as questões da sua vida.

Aproveite esta semana para resolver estas questões e não deixar que conflitos familiares atrapalhem aquilo que você quer verdadeiramente para sua vida. O momento pode ser de instabilidade financeira. Caso tenha alguma sociedade com alguém e tenha de trabalhar de home office, procure ser flexível a mudanças.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, esta semana sua saúde estará um pouco mais frágil do que o normal. Nada de muito grave, mas de qualquer forma preste atenção e se cuide. Evite trabalhar demais para não pegar uma estafa, procure se divertir um pouco mesmo que dentro de casa. Fique atento ao seu estômago! Ele estará mais fraco e diversos alimentos podem causar algum tipo de incômodo digestivo. Então, se for possível, faça uma dieta mais saudável e se alimente mais de frutas, legumes e verduras.



Além disso, você também poderá sentir dores nas articulações e os cabelos e unhas podem estar mais quebradiços. Procure ser mais flexível no seu dia a dia para evitar que tudo seja visto de uma maneira muito pesada. Inclusive, procure viver a vida de uma maneira mais leve, capricorniano.



Pode também ter problemas com a saúde de filhos pequenos. Fique de olho nas crianças e ao menor sinal leve ao médico, não deixe que algo pequeno se torne crônico. As crianças também estão sofrendo muito neste período de pandemia com problemas, como tristeza e ansiedade. Os bichinhos de estimação, caso os tenha, podem trazer muitas alegrias e ajudar a passar por esta semana mais desafiadora. Se ainda não os têm, que tal adotar um gato ou um cachorrinho? Eles vão auxiliar e muito para manter o seu dia mais feliz.



AQUÁRIO



Aquariano, você é uma pessoa que gosta de estar com os amigos, de se divertir, mas neste momento precisa estar muito atento às regras de isolamento social. Não faça nada que seja de maneira irresponsável, pense primeiramente no coletivo. Por mais que estejamos com saudade de estar junto de pessoas queridas, não podemos colocar nossos familiares em risco e, por isso, devemos estar muito conscientes de toda responsabilidade que carregamos. Não é porque nossos avós e as pessoas mais velhas estão sendo vacinadas que podemos sair por aí sem nenhum tipo de cuidado. A vacina vai ajudar mas ela sozinha não previne nada.



Para os aquarianos com filhos, principalmente menores, é importante achar opções de diversão que não ponham em risco a saúde dos pequenos enquanto a vida não volta ao normal e, também, as aulas presenciais. Procure fazer algo que seja divertido, em casa mesmo, coloque um filme bacana, faça pipoca ou outros petiscos. Não coloque a saúde dos seus filhos em risco, aquarianos. Procure esta semana pensar muito antes de sair gastando com coisas mais fúteis, que você não tem tanta necessidade neste momento, pois você pode acabar gastando demais.



PEIXES



Pisciano, esta semana você estará mais suscetível a influências da sua família, por isso preste muita atenção para não absorver problemas que não são seus. Você costuma ajudar a todos, mas tem pessoas que abusam de sua generosidade e empatia, fique de olho para não ser sugado na sua energia.



É importante também pensar quais são as sensações e emoções que são verdadeiramente suas e aquelas que vem de questões familiares, que podem estar te limitando. Nem tudo que temos como crenças e valores, pisciano, é nosso. Aliás, muitas coisas vêm de nossos ancestrais e nem nos damos conta de que muitas vezes deixamos de viver a nossa vida para viver uma vida de mentira, que não é nossa, para sermos aceitos.



Você precisa se impor, pisciano. Não permita que a sua vida seja afetada por ações que não são suas e que você talvez esteja carregando por sensação de culpa. Seja você, pisciano! Quem te ama, irá te amar da maneira que você é. Cuidado com os sacrifícios que são feitos para as pessoas que buscam a sua ajuda, mas não querem mudar.



Esta semana você pode estar mais nostálgico, talvez revivendo situações traumáticas de infância que vieram à tona para que você pudesse resolver de vez e dar um ponto final. Quando guardamos mágoas de nossos pais, principalmente de nossa mãe, é como se a nossa vida não andasse. Então, procure, mesmo que a sua mãe não esteja mais presente aqui neste plano físico, perdoar e liberar questões que tenham ficado mal resolvidas.