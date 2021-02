Sistema Solar Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 06:00

ÁRIES



Passar mais tempo junto de quem ama vai te fazer bem. Você será produtivo no trabalho hoje. Um romance secreto pode surgir. Tome cuidado.



TOURO



Você poderá contar com os seus amigos para alcançar seus objetivos. Dia bom para quem busca um emprego. Na união, a paz vai surgir.





GÊMEOS



Ganhar dinheiro será um ótimo estímulo para você. A Lua indica um bom momento para as finanças. Na vida a dois, lutem pelos desejos do casal.



CÂNCER



O desejo de acolher pessoas queridas vai te marcar. Você vai se sentir estimulado para estudar. Na conquista, pode se atrair por um conhecido.



LEÃO



É um bom momento para refletir sobre o que vem incomodando. Mude um pouco a sua rotina. O astral promete mais cumplicidade no amor.



VIRGEM



Trabalhe em equipe e estimule parcerias. Você pode sentir vontade de fazer contato com seus amigos. As afinidades estarão no foco da paquera.



LIBRA



Muita produtividade vai marcar o seu dia. Aproveite o estímulo para realizar as suas tarefas. Pode conquistar alguém muito disputado na paixão.



ESCORPIÃO



Você vai contar com muita sorte hoje. Aposte na simpatia para se entender com as pessoas. A promessa é de uma fase repleta de carinho no romance.



SAGITÁRIO



Seus laços com a família serão fortalecidos. É um bom dia para tornar seu lar mais aconchegante. Na vida a dois, relaxe bastante com o seu par.



CAPRICÓRNIO



O contato com os seus colegas vai te ajudar no trabalho. A sua criatividade estará em um grande momento. Um namoro recente pode ficar mais sério.

AQUÁRIO



A Lua garante muita disposição para cumprir as suas tarefas. Você pode incrementar seus ganhos. No romance, você saberá valorizar quem ama.



PEIXES



Você se sentirá confiante hoje. Conseguirá convencer as pessoas. Charme e simpatia serão seus trunfos para atrair alguém na conquista.