Prédio do antigo Hotel Acapulco em Cabo Frio passa por limpeza e avaliação técnica de engenheiros da Prefeitura Prefeitura de Cabo Frio

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 08:25

Cabo Frio - Foi realizado nesta terça-feira (12) pela Prefeitura do município de Cabo Frio na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro a limpeza da área do antigo Hotel Acapulco, no bairro Braga. Pela manhã servidores da Comsercaf e da Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente retiraram lixo e entulho e realizaram a capina do local, que está abandonado desde 2015 e é motivo de preocupação para a vizinhança devido à sujeira e uso indevido do prédio pela criminalidade.



A Secretaria de Obras e Serviços Públicos também participa da ação, e anunciou que uma equipe de engenheiros vai avaliar a estrutura do prédio. A expectativa do prefeito José Bonifácio é, aos poucos, dar serventia ao local, que já foi um dos principais hotéis da cidade: 'Vamos reocupar o Hotel Acapulco, mas antes engenheiros vão avaliar o que pode de fato ser feito com o prédio', disse o Prefeito.



O Acapulco já foi um hotel três estrelas. De 2015 para cá, o prédio já pegou fogo, foi depredado e virou o centro de inquérito aberto pelo Ministério Público Federal e também passa por processo de desapropriação. Ele fica em área de mais de 10 mil metros quadrados no meio de uma área de duna, e contava com 60 apartamentos.