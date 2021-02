Três jovens morreram no acidente Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 28/02/2021 15:02

Três jovens morreram em um grave acidente entre uma moto e um carro, na noite deste sábado (27), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em frente ao posto BR do Verão Vermelho, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. As vítimas fatais estavam numa moto; a motorista do carro foi socorrida pelos bombeiros e levada para o hospital.



Não há informações oficiais sobre o que ocasionou a batida entre os dois veículos. Com o impacto, os três foram arremessados; dois deles, um rapaz e uma menina, morreram na hora e a terceira chegou a ser levada com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.



Os nomes das vítimas, com idades entre 13 e 16 anos, não foram divulgados oficialmente, mas testemunhas contaram que dois deles moravam na Rua Sinagoga, também em Tamoios.



Os corpos foram encaminhados para o IML de São Gonçalo.



