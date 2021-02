Árvore caiu sobre carros no Hortomercado Municipal, em Itaipava Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 20:23

Rio - Uma árvore de grande porte caiu em cima de dois carros, nesta terça-feira (16), no distrito de Itaipava, em Petrópolis, durante uma chuva forte na cidade. O incidente aconteceu por volta das 16h30, no Hortomercado Municipal de Itaipava. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuaram no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

Os veículos atingidos estavam no interior do estacionamento quando foram atingidos pela árvore. Três pessoas que estavam dentro dos veículos foram retiradas sem ferimentos e ninguém precisou encaminhado ao hospital.



De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, o corte da árvore foi encerrado às 19h55 e, logo em seguida, os agentes retornaram ao quartel.