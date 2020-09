Guardas e agentes da Subem resgatam cachorro preso em um carro no Leblon

Galeria de Fotos Ação dos agentes públicos para o resgate do cachorro Divulgação Ação dos agentes públicos para o resgate do cachorro Divulgação Ação dos agentes públicos para o resgate do cachorro Divulgação Ação dos agentes públicos para o resgate do cachorro Divulgação Rio de Janeiro - Na tarde desta sexta-feira, guardas municipais resgataram um cachorro que estava preso, por cerca de duas horas, no interior de um carro estacionado no Leblon, Zona Sul do Rio.

Os guardas municipais da Unidade de Ordem Pública do Leblon foram acionados por pessoas que viram o animal preso dentro do veículo. Para auxiliar no resgate, entraram em contato com a Subsecretaria de Bem Estar Animal.

Ao chegarem na rua onde estava o animal, os guardas consultaram os dados do veículo, a partir da placa, para tentar localizar o dono do animal. Os agentes desfizeram a aglomeração de curiosos, para conter os ânimos dos moradores que estavam indignados com a situação do animal.

Com a chegada da equipe da Subem, a veterinária da secretaria constatou que o cachorro não corria risco de morte. Um chaveiro foi chamado e abriu a porta do veículo e o resgate, enfim, pode ser realizado.

O dono do cachorro chegou em seguida, informando que não mora no Rio e teria chegado cansado da viagem, e esqueceu o animal dentro do carro. O homem foi conduzido para a 14ª DP (Leblon), para prestar esclarecimentos.