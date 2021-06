Luis Miranda foi confrontado por Marcos do Val - Jefferson Rudy/Agência Senado

Luis Miranda foi confrontado por Marcos do ValJefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 25/06/2021 21:30 | Atualizado 25/06/2021 22:12

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) peitou o deputado Luis Miranda (DEM-DF) durante uma pausa na sessão, desta sexta-feira, 25, da CPI da Covid.

O deputado Luis Miranda, chegou para depor nesta sexta-feira vestido com um colete à prova de balas e uma bíblia na mão. Além do traje inusitado, o depoente também pediu pra conversar em privado com o senador Omar Aziz antes do início da sessão.

Após a confusão, os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Eliziane Gama (Cidadania-MA) correram para separa uma possível briga. A sessão havia sido suspensa alguns minutos antes, por conta de uma discussão entre governistas e oposição.

O parlamentar denunciou possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal e questionou o silêncio do governo quanto às irregularidades, o que gerou revolta por parte da base governista que estava presente na sessão.

Mais ataques

Jorginho Melo bateu, de dentro de uma van, atacou Miranda questionado sua integridade e o acusando de apenas querer fama. O deputado retrucou afirmando que o senador não poderia falar de seu caráter porque já havia sido denunciado por crimes contra o sistema financeiro.

Em tom muito alterado, Jorginho indagou: “você é picareta. Vai lavar sua boca picareta, larápio! Eu nunca tive um processo na vida, seu picareta! Portanto, perguntar para esse cidadão não tem jeito, ele está querendo fazer média, é um larápio!”

A discussão foi acalmada pelo presidente da sessão que desligou ambos os microfones.