O deputado Luis Miranda e o presidente Jair BolsonaroReprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 09:00

Rio - Depois de denunciar um suposto esquema de corrupção do Ministério da Saúde sobre a compra da vacina Covaxin , o deputado Luis Miranda (DEM - DF) usou uma rede social para questionar o presidente Jair Bolsonaro sobre o tratamento que recebeu após expor a situação. Na publicação, o parlamentar chega a afirmar que apontou as irregularidades ao presidente no dia 20 de março e diz: 'Sempre te defendi e essa é a recompensa?'.

"Presidente Jair Bolsonaro, você fala tanto em Deus e permite que eu e meu irmão, sejamos atacados por tentarmos ajudar o seu governo, denunciando para o Senhor indícios de corrupção em um contrato do

Ministério da Saúde! Sempre te defendi e essa é a recompensa?", escreveu o parlamentar.

"Diga a verdade presidente, e que de fato estivemos com o senhor no dia 20/03 e denunciamos uma irregularidade na aquisição da Covaxin e que o Senhor deu o devido tratamento ao caso, conforme informou que o DG [Diretor-geral] da PF receberia os documentos ainda no dia 20/03", complementou.

Nesta quarta-feira, após a denuncia do deputado Luis Miranda, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni se pronunciou em tom de ameaça ao parlamentar : "Luis Miranda, Deus está vendo. Mas o senhor não vai se entender só com Deus não. Vai se entender com a gente também. E vem mais: vai se explicar e vai pagar pela irresponsabilidade, pelo mau caratismo, pela má-fé, pela denunciação caluniosa e pela produção de provas falsas", disse o ministro.

Em sua publicação, o deputado também cita a fala de Lorenzoni e finalizou: "Porque me atacar com Fake News através do Onyx Lorenzoni???? Só tentei combater uma possível corrupção. Deus sabe da verdade!".

Cobramos no dia 20/03, 22/03, 23/03 e 24/03, e tenho certeza que tomou a melhor decisão para travar, tanto que até hoje não efetuou nenhum negócio. Então porque me atacar com Fake News através do @onyxlorenzoni ????

