Luis Miranda e Luis Ricardo Miranda são convidados desta sexta-feira, dia 25, na CPI da Covid Copyright - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Luis Miranda e Luis Ricardo Miranda são convidados desta sexta-feira, dia 25, na CPI da Covid CopyrightEdilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 20:11 | Atualizado 25/06/2021 20:37

O deputado Luis Miranda (DEM -DF) afirmou, durante depoimento à CPI, que pela primeira vez, vê um caso escancarado de corrupção no governo Bolsonaro. Mais cedo, o parlamentar havia dito que depois de ter feito a denúncia sobre as irregularidades na compra da Covaxin, nunca mais havia conseguido falar com o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido).

"É a primeira vez no governo Bolsonaro que vejo escancarada uma tentativa literal de um indício claro de corrupção", disse o deputado.

Publicidade

O deputado federal e seu irmão, Luiz Ricardo Miranda, são responsáveis por denunciarem possíveis irregularidades do governo federal na compra do imunizante indiano Covaxin. O governo nega qualquer problema na compra do imunizante. O parlamentar questionou, também, o motivo pelo qual Bolsonaro permanece em silêncio.



"É a primeira vez no governo Bolsonaro que vejo escancarada uma tentativa literal de um indício claro de corrupção", diz Luiz Miranda na CPI.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #LuisMiranda#ODia pic.twitter.com/aS1NlGCK7n — Jornal O Dia (@jornalodia) June 25, 2021

Publicidade

Na CPI da Covid, o senador Marcos Rogério (DEM-RO) apresentou documentos sem contextualizar as datas e causou confusão durante a sessão desta sexta-feira. Ele ainda afirmou que o deputado "motivações" para fazer denúncias.

Os senadores pediram que ele explicasse quais eram essas motivações. Nesse momento, houve um bate boca entre Marcos Rogério e o deputado Luis Miranda, que disse que iria processá-lo por fraude.

Publicidade

Parte da comissão alegou que a base aliada do governo federal estava querendo tumultuar a CPI. Por sua vez, eles queriam ouvir os irmãos Miranda separadamente. Por conta disso, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), preferiu por paralisar a sessão por dez minutos e ainda pediu que o deputado mantivesse a compostura para depor na CPI.

Publicidade

Novamente, o Senador Marcos Rogério traz documentos sem contextualizar as datas e confusão toma conta da sessão.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #LuisMiranda#ODia pic.twitter.com/ncJqf7wsHB — Jornal O Dia (@jornalodia) June 25, 2021