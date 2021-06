Tentativa de homicídio ocorreu no Cais de Santa Rita, na área central do Recife - Reprodução/TV Globo

Tentativa de homicídio ocorreu no Cais de Santa Rita, na área central do Recife

Publicado 25/06/2021 18:27

Recife - Na madrugada da última quinta-feira (24), um adolescente ateou fogo em uma mulher trans no centro de Recife, em Pernambuco. A vítima teve queimada 40% do corpo queimado e foi levada ao Hospital da Restauração pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). Segundo a unidade de saúde, a vítima tem o quadro de saúde estável, mas ainda não tem previsão de alta.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, pouco depois da meia-noite, agentes realizavam um patrulhamento perto do Terminal de Ônibus do Cais de Santa Rita quando foram acionados por populares sobre uma tentativa de homicídio e viram uma pessoa em chamas.

Ainda segundo a PM, o suspeito do crime que é um adolescente, tentou fugir, mas foi apreendido e encaminhado para a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA).

A vítima, Roberta - que não teve o nome completo divulgado- foi alvo de transfobia após um desentendimento com o jovem. Ela conversou com a deputada estadual Robeyoncé Lima, do coletivo das Juntas, que a visitou no hospital na manhã desta sexta-feira (25).

Segundo a parlamentar, Roberta vive em situação de rua e mora na área do Cais de Santa Rita. O caso ganhou repercussão após a deputada estadual pelo mandato coletivo das Juntas, Robeyoncé Lima, denunciar a violência contra travestis. Ela é a primeira advogada travesti do Norte-Nordeste.

Hoje, uma travesti foi queimada viva em Recife, no Cais de Santa Rita, e ninguém está falando sobre isso.



Mais uma de nós agredida com crueldade e ninguém liga.



Violência contra nós virou algo corriqueiro e sem ser merecedor de empatia. — Robeyoncé Lima (@RobeyonceLima) June 25, 2021

O prefeito do Recife, João Campos, se manifestou sobre o caso e afirmou que a Secretaria de Desenvolvimento Social acompanhará o caso.